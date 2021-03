Éditeur vidéo : 5 astuces pour monter ses séquences YouTube

YouTube est devenu une plate-forme tellement incontournable que les créatifs et vidéastes de tous bords se retrouvent tous là-bas. Il y a forcément du bon et du moins bon, mais pour faire partie des meilleurs, il y a quelques astuces à connaitre. Suivez le guide…

Il aura fallu moins de 15 ans pour que YouTube prenne une place prépondérante dans nos vies. On ne se rend pas forcément compte du phénomène, mais la plate-forme n’est née qu’en 2005 avant d’être rachetée par Google en 2006. Depuis, elle n’a cessé de battre des records au fur et à mesure de sa progression : 2 milliards d’utilisateurs par mois, 500 heures de vidéo uploadées chaque minute pour 43 000 vidéos visionnées par seconde. Pour vous donner une idée de la machine de guerre que représente YouTube : la plate-forme présente près de 40 % du trafic global d’Internet sur mobile. Colossal.

YouTube l’incontournable

Incontournable, YouTube est donc un site sur lequel il faut compter pour communiquer. Les gens lisent de moins en moins et sont de plus en plus friands de vidéos : qu’il s’agisse d’apprendre comment changer un robinet, faire du yoga, renforcer ses quadriceps, monter une ligne de pêche à la mouche, voir les meilleurs buts du weekend ou se tenir informé sur absolument tous les sujets, YouTube est un site qui compte. Il est même devenu tellement addictif qu’est née l’expression «se perdre sur YouTube». Au fil des suggestions de l’algorithme, on peut commencer par regarder un cours sur le fusain à 14h32 et se retrouver sur une vidéo du Roi Heenok à 16h11 en étant passé par le générique japonais de Bioman.

En piste !

Vous êtes vidéaste ? Vous voulez communiquer votre passion, faire parler de votre société, de vos produits ou donner votre avis sur un sujet ou le dernier objet que vous avez acheté ? Bienvenu dans la caste des YouTubeurs ! Mais si vous avez plein de choses à dire, mais vous ne savez pas par où commencer ? Nous allons vous donner quelques pistes. À vous de découvrir le reste !

Nos conseils pour débuter sur YouTube

1/ Le bon logiciel

Cela peut sembler évident, mais le choix du logiciel est primordial. Il existe des programmes très complexes, mais pourquoi ne pas commencer par une solution conviviale comme Movavi ? Cet éditeur de vidéo disponible sous Windows et Mac permet de réaliser des vidéos de qualité le plus simplement du monde : titres, transitions, filtres, effets, etc. Il est particulièrement adapté à YouTube avec de nombreux préréglages.

2/ Le bon matériel

Le choix du matériel est aussi important. Il faudra bien sûr éviter de filmer avec une webcam en 480×320 pixels, mais ce n’est pas la peine non plus d’investir dans une caméra pro pour vos premières vidéos. Un smartphone de qualité ou un appareil photo reflex (même vieux de 5 ou 10 ans) peut très bien filmer en HD avec de jolis résultats. Mais plus que la vidéo, le son est capital. Si ce paramètre est négligé, vous ne ferez pas beaucoup de vues. Il vous faudra un micro externe ou un micro-cravate si vous faites du « facecam ».

3/ Le sens du rythme

Le montage est aussi important. Une fois vos rushs dans la boîte, le résultat final peut devenir indigeste ou au contraire servir votre propos. C’est comme une partition que vous devez écrire et cela n’est pas inné : c’est un apprentissage. Il vous faudra de nombreuses heures devant votre logiciel avant de parfaire cet art.

4/ Des plates-formes « stock » pour agrémenter vos créations

Parfois, il faudra un petit coup de main. Pour agrémenter vos créations, vous aurez peut-être besoin de quelques secondes de vidéo que vous ne pouvez pas techniquement réaliser : vue en drone, paysages spéciaux (tropical, désert), sujets spécifiques comme des animaux ou des situations (réunion, dispute, sports). Pour cela, il existe des sites de vidéos « stock » comme Videvo. Ce dernier propose aussi des bibliothèques de son et de musique. N’hésitez pas à piocher dedans !

5/ Flouter le cas échéant

Si vous filmez des enfants, des gens que vous ne connaissez pas ou les forces de l’ordre, il vaut mieux être prudent sur YouTube. Dans ces cas précis, n’oubliez pas de flouter les visages. Il est possible de faire ça avec votre logiciel bien sûr, mais si vous devez éditer une vidéo directement depuis votre smartphone, nous vous conseillons l’application PutMask.