Écran cassé : Sauver son smartphone ? Sauver ses données ?

Vous avez laissé tomber votre téléphone et c’est la catastrophe : l’écran est cassé ! En fonction de la nature des dégâts, il est peut-être possible de récupérer les données qu’il contient. Car même s’il reste fonctionnel, il y a des chances pour que son état empire. Autant sauvegarder tout ce qui peut l’être…

Votre smartphone est tombé et votre écran est fissuré ? Triste moment, mais il va falloir vite faire un diagnostic. Ici, nous avons deux cas de figure : l’écran est encore réactif et partiellement fonctionnel ou l’écran ne fonctionne plus ou est trop «noir» pour voir quoi que ce soit. Il faut savoir que lorsqu’un écran est cassé, son état de santé peut vite empirer : il ne faut pas tarder à intervenir pour sauvegarder vos données.

Il faut pouvoir en premier lieu le déverrouiller. Si vous avez un capteur d’empreintes au dos, pas de problème, mais si vous utilisez un schéma de déverrouillage, un capteur d’empreinte intégré à la dalle ou un code PIN, cela va poser quelques problèmes si l’écran ne répond plus. Il va falloir « gruger » en branchant une souris USB sur votre smartphone en se servant de l’option OTG. Un adaptateur micro USB ou USB-C vers USB type A femelle coûte moins de 8 € et cela pourra vous servir pour d’autres choses.

Une fois déverrouillé, vous allez pouvoir brancher le smartphone à votre ordinateur. Il faudra ensuite activer l’option de Transfert de fichiers. C’est un peu délicat, car c’est encore sur le smartphone qu’il faudra agir et c’est peut-être encore dans un endroit de l’écran qui ne répond plus ou n’est plus visible. Aidez-vous de l’astuce avec la souris si vous n’y arrivez pas depuis l’écran. Attention, il vous faudra un hub USB pour brancher la souris + le câble de connexion au PC. Une fois que l’appareil est déverrouillé et que l’option de transfert de fichier est activée, vous pouvez transférer vos fichiers sur votre ordinateur. Les photos sont dans le dossier DCIM, mais vous pouvez aussi tout transférer et faire le tri après… Le temps compte.

Et si l’écran est complètement HS ?

Si votre écran est complètement noir, c’est un peu plus compliqué. En réalité, c’est presque impossible si vous n’avez pas activé le mode débogage USB avant la chute malencontreuse. Pour activer ce mode, il faut d’abord afficher les Options développeurs qui sont… cachées. Allez dans Paramètres, puis dans À propos du téléphone (ou Système > À propos du téléphone), trouvez le Numéro de build (ou de version) et tapez dessus 7 fois. Vous verrez un message indiquant que les Options pour développeurs sont disponibles. Vous les trouverez dans Système. Parcourez-les pour activez le mode Débogage USB. Si ce mode est activé, c’est gagné ! Il suffit de télécharger l’extension Chrome Vysor, de connecter votre appareil au PC et de faire Lancer l’appli puis Find Device.

Sélectionnez votre appareil et en quelques secondes vous aurez une représentation graphique de votre appareil sur l’écran de votre PC : vous allez pouvoir entrer le schéma de déverrouillage ou votre code PIN, puis activer le mode de partage de fichier pour enfin récupérer vos précieuses données !

Ne vous fiez pas aux réparateurs qui vous promettent la lune

Si Vysor n’a rien pu faire pour vous, l’ultime solution consiste à réparer ou faire réparer votre smartphone. C’est devenu de plus en plus compliqué, car les fabricants ne pensent pas vraiment à ce cas de figure en imaginant leurs appareils : il faut souvent démonter tout l’appareil pour remplacer la dalle. Soyez bien clair avec le réparateur si le but est de récupérer vos photos et toutes les autres données : il ne doit pas réinitialiser le téléphone !

Dernièrement, une lectrice a pu changer l’écran de son OnePlus 6 pour une centaine d’euros et récupérer toutes ses photos. Elle aurait dû suivre nos conseils de sauvegarde, mais au final l’histoire se termine presque bien. Pour les réparations, demandez un devis auprès du constructeur et faites aussi jouer la concurrence ! Si vous voulez le faire vous même, il faudra vous équiper de quelques outils et d’une bonne vidéo de tuto. La chaîne YouTube MovilOne Phone Repair en propose plein ! Un écran est cher, mais moins cher que votre appareil. À vous de peser le pour et le contre. L’avantage c’est que vous n’aurez pas à racheter un smartphone neuf et vous pourrez récupérerer toutes vos données…