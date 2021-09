Découvrez le meilleur outil pour la suppression des filigranes Shutterstock

Shutterstock est une plate-forme en ligne pour télécharger de la musique, des vidéos et des images de qualité supérieure. Shutterstock permet aux créateurs de contenu et aux utilisateurs d’utiliser les médias de diverses manières. Or, les fichiers disponibles sont payants, il est seulement possible de les obtenir gratuitement avec un filigrane. Si vous souhaitez supprimer les filigranes Shutterstock incrustés sur les photos ou les vidéos, nous vous avons décrit le processus en détail.

Quel type de contenu sur Shutterstock avec un filigrane ?

Photos : après avoir téléchargé 10 photos gratuites pendant la période d’essai, les téléchargements suivants seront accompagnés d’un filigrane

Vidéos : presque toutes les vidéos Shutterstock gratuites portent un filigrane. Vous pouvez bénéficier de quelques vidéos sans filigrane pendant la période d’essai

Images vectorielles et illustrations : les images vectorielles et les illustrations gratuites nécessitent une inscription. Les 10 premiers téléchargements sont gratuits pendant la période d’essai. Les téléchargements ultérieurs seront accompagnés d’un filigrane

1. HitPaw suppression de filigrane : le logiciel

HitPaw suppression de filigrane est l’un des meilleurs logiciels pour supprimer la filigrane que vous trouverez dans le marché. Il est disponible en version pour ordinateur, mais aussi en ligne. Vous pouvez supprimer le filigrane des vidéos, des photos et des illustrations à l’aide de l’outil HitPaw. Vous trouverez ci-dessous les étapes nécessaires pour utiliser la version d’ordinateur de HitPaw avec Shutterstock

1/ Sélectionnez votre version

Sélectionnez la version que vous devez télécharger sur la page accueil de HitPaw en fonction de votre système d’exploitation : Windows ou Mac.

2/ L’image ou la vidéo à traiter

Cliquez sur l’icône du dossier pour importer la vidéo ou l’image en question. Vous pouvez également faire un glisser-déposer directement dans l’interface du logiciel. Faites ensuite Sélectionner la zone.

3/ Remplissage lisse, de bord ou réparation de texture

Pour les images, vous pouvez supprimer le filigrane en utilisant l’une de ces approches :

Utilisez l’outil de sélection en forme de pinceau avec un Remplissage lisse pour supprimer le filigrane sur les images contenant une seule couleur. Utilisez l’outil de sélection en forme de pinceau avec Remplissage de bord pour supprimer le filigrane des images d’une seule couleur. Utilisez l’outil de Réparation de texture pour les images comprenant plusieurs couleurs.

4/ Et voilà !

Cliquez sur le bouton Enlever maintenant pour vous débarrasser du filigrane et voir à quoi ressemble la nouvelle image. Utilisez Annuler/Rétablir pour ajuster l’image jusqu’à ce que vous soyez satisfait du résultat. Enregistrez l’image en cliquant sur Exporter.

2. HitPaw : l’outil de suppression de filigrane Shutterstock en ligne

HitPaw dispose également d’un outil de suppression de filigrane Shutterstock en ligne. Il est rapide et gratuit. Il suffit de 3 étapes simples pour supprimer un filigrane.

1/ Le site en ligne

Visitez le site Hitpaw enlever le filigrane en ligne

2/ Le fichier à traiter

Faites un glisser-déposer le fichier dans l’interface ou entrez l’adresse de la vidéo Shutterstock.

3/ Le type de filigrane à effacer

Choisissez le filigrane que vous souhaitez enlever et cliquez sur Enlever maintenant.

4/ Enregistrez le résultat

Cliquez sur Enregistrer pour exporter et téléchargez la vidéo.

La liste de logiciels HitPaw comporte des outils de base, gratuits et ligne pour la suppression des filigranes Shutterstock, mais si vous avez besoin d’un outil plus élaboré, la société propose d’autres options. Avec le version payante de Hitpaw suppression de filigrane, vous obtiendrez un résultat beaucoup plus efficace et de meilleure qualité. Il n’y a aucune limite au nombre d’utilisation lorsque vous optez vous cette version « Premium ».