CyberGhost x WireGuard, le meilleur protocole VPN pour une sécurité maximum

Pour se démarquer des uns, les autres, les VPN proposent toujours plus de serveurs et de fonctionnalités. Avec ses 6278 serveurs dans 90 pays, CyberGhost est déjà premier de ce côté. Mais ce n’est pas pour cela qu’il fait partie des étoiles montantes du milieu : CyberGhost adopte les dernières technologies pour les partager avec ses utilisateurs, les «ghosties». Cette version 8 adopte donc WireGuard, un protocole plus récent et plus efficace que le vieillissant OpenVPN…

Les VPN utilisent le plus souvent OpenVPN ou IKEv2 pour se connecter à Internet. Il s’agit de méthodes d’authentification éprouvées, mais qui commencent un peu à dater puisque la première à presque 20 ans tandis que la seconde vient souffler ses 15 bougies. WireGuard est un nouveau protocole moderne (la première version stable date de 2019), léger, open source et efficace : il contient moins de 4000 lignes de code alors qu’OpenVPN en contient 600 000. Sa «surface d’attaque» (et donc les failles potentielles) est réduite à son minimum.

Même si vous n’avez pas besoin de vous y connaître pour utiliser CyberGhost (il suffit de cliquer sur un bouton et c’est tout), vous pouvez choisir d’utiliser absolument WireGuard en priorité sur ordinateur ou sur mobile. Nous allons voir comment faire et présenter des fonctionnalités facultatives, mais qui pourraient vous intéresser.

CyberGhost : le meilleur prix

CyberGhost propose actuellement une offre à 2 €/mois (avec 3 mois gratuits et 45 jours satisfait ou remboursé). C’est une économie de 83% par rapport au prix mensuel de base et vous avez 45 jours pour revenir sur votre décision. Une affaire à saisir. Vous aussi rejoignez les 35 millions d’autres «ghosties» (le nom donné aux utilisateurs de CyberGhost), sécurisez votre connexion à Internet et profitez de serveurs dédiés au stream ou au téléchargement Torrent…

WireGuard et les meilleures fonctionnalités de CyberGhost

1/ Activez WireGuard

De base, le meilleur protocole possible est utilisé, quel que soit votre appareil. C’est la magie CyberGhost et son mode Automatique. Mais pour utiliser WireGuard, il faut aller dans Paramètres (l’engrenage en bas à gauche) puis CyberGhost VPN. Dans Protocole VPN, choisissez WireGuard. Vous êtes ainsi sûr d’avoir le meilleur protocole pour votre connexion. Si d’aventure des serveurs échouent à vous accueillir, il faudra passer à IKEv2 ou OpenVPN, mais cela est peu probable.

2/ Sur mobile Android aussi !

WireGuard est aussi dispo sur mobile Android ! Allez dans Paramètres (l’engrenage en haut à droite) puis VPN. Dans Protocole VPN, choisissez WireGuard. C’est tout !

3/ Les autres paramètres

Comme pour l’activation de WireGuard, il existe pas mal d’options que vous pouvez ou non paramétrer. Toujours dans Paramètres>CyberGhost VPN, vous trouverez le moyen d’utiliser le TCP au lieu et place de l’UDP (pour OpenVPN) : plus fiable, mais peut-être moins rapide. On pourra aussi utiliser un port aléatoire pour se connecter ou désactiver l’IPv6 en cas de pépin. Enfin, si vous avez un conflit avec un logiciel qui rentre en conflit avec CyberGhost, cliquez sur le bouton Réparer la carte réseau virtuelle.

4/ Paramètres de confidentialité et Smart rules

Dans la liste des serveurs, sur le panneau de gauche en bas, vous trouverez aussi Paramètres de confidentialité et Smart rules. C’est ici que vous pourrez activer le Kill Switch (votre connexion Internet s’arrête lorsque votre serveur ne vous protège plus) ou le pare-fuite DNS. Activez bloquer le contenu pour bloquer les IP et domaines des trackers (la liste est mise à jour automatiquement). Vous pouvez aussi faire en sorte de démarrer automatiquement CyberGhost avec Windows ou lorsque vous vous connectez sur un nouveau WiFi, établir des exceptions ou une liste blanche. Bien sûr la plupart de ces options sont aussi disponibles sur mobile…