Crash Android : réglez les plus gros problèmes du système

Il est loin le temps où Google n’était qu’un moteur de recherche. Depuis sa création en 1996, l’entreprise a multiplié les innovations de Gmail à Google Drive en passant par Google Maps. Mais une de ses plus grandes réussites, c’est bien le système Android qui équipe de nombreux smartphones et tablettes. Près de 3 milliards pour donner une idée de ce que « nombreux » peut vouloir dire ici. Pourtant, l’interface au 76% de part de marché des OS en France connaît parfois quelques couacs. On vous explique comment y faire face et les régler si vous en êtes victime.

Crash d’applications

Qui n’a jamais vu apparaître sur son écran le message « L’application a cessé de fonctionner » sans comprendre le pourquoi du comment ? Qui n’a jamais pesté devant une app qui ne s’ouvre plus ? Pas grand monde, c’est une certitude. Alors comment se sortir de ce pétrin ? Plusieurs choix possibles pour vous.

Le premier, c’est de mettre à jour l’application si ce n’est pas déjà fait. Pour cela, allez dans le Play Store et cliquez en haut à droite sur l’icône de votre compte. Dans le menu qui apparaît, rentrez dans la catégorie « Gérez les applications et l’appareil ». Là, faites un tour dans « Mises à jour disponibles » et voyez si l’application qui plante en a une à portée de doigt.

Le deuxième, c’est finalement le contraire du premier. Si une MàJ peut parfois régler le problème, elle peut parfois aussi en créer un nouveau si vous disposez, par exemple, d’un appareil tournant sous une ancienne version Android. Pour cela, la désinstallation de la dernière mise à jour peut vous aider à retrouver une application fonctionnelle. Rendez-vous pour cela dans les paramètres de votre téléphone, et dans l’onglet « Applications ». Cliquez sur le programme en question et vous trouverez alors l’option en haut à droite pour désinstaller la MàJ. Le problème, c’est que cette option n’est quasiment plus possible sur les dernières versions d’Android. La seule solution pour régler ce problème est donc de carrément désinstaller l’application et d’aller en chercher une version antérieure sur les stores alternatifs.

Le troisième choix, c’est de vider le cache de l’app qui sème le trouble. Suivez les mêmes instructions qu’au-dessus et, arrivé sur la page de l’application, cliquez sur « Espace de stockage et cache » puis « Vider le cache ».

Vous pouvez également en forcer l’arrêt sur l’écran du programme en appuyant sur l’option en question.

Redémarrage intempestif

Il est possible parfois que nos sympathiques terminaux décident par eux-mêmes de s’éteindre et de se rallumer tout seul. Là encore, vous pouvez regarder directement du côté de la mise à jour du système qu’il faut TOUJOURS avoir à jour, ne serait-ce que pour pouvoir se protéger des dernières attaques possibles et savoir que toutes ses failles sont comblées. Le chemin à suivre est le suivant : Paramètres->Système->Mise à jour du système. Si une nouvelle version de l’OS est disponible, installez-la.

Si cela ne règle pas le problème, c’est peut-être qu’il vient d’une application. N’hésitez pas à faire un test très simple en rallumant votre téléphone en mode sans échec, ce qui lui interdira toute connexion à Internet. Pour cela, laissez le doigt appuyé sur le bouton « Marche/Arrêt » pour que s’affiche ce genre d’écran.

Là, appuyez longuement sur « Éteindre » jusqu’à voir apparaître une fenêtre qui vous propose le redémarrage en mode sans échec.

A présent, vérifiez si votre smartphone garde son caractère lunatique. Si ce n’est pas le cas, alors le problème vient probablement d’une des dernières applications que vous avez installées qui rentre en conflit avec votre OS.

Lenteur extrême

Vous sentez que votre téléphone rame plus que d’habitude ? Plusieurs raisons probables à ça :

Votre espace de stockage est sûrement presque plein et nous vous invitons alors à faire de la place en allant dans « Paramètres->Stockage » et d’y faire un peu de vide, que ce soit dans vos photos/vidéos et même parfois en supprimant des apps que vous n’utilisez plus,

et nous vous invitons alors à faire de la place en allant dans « Paramètres->Stockage » et d’y faire un peu de vide, que ce soit dans vos photos/vidéos et même parfois en supprimant des apps que vous n’utilisez plus, Fermez les trop nombreuses applications qui sont ouvertes en arrière-plan mais que vous n’utilisez pas de façon à alléger les besoins en RAM de votre CPU.

This is my last resort !

Comme le chantait le groupe Papa Roach (probablement pas à propos d’Android à l’époque), il existe en effet un « dernier recours » pour vraiment régler quasiment tous les problèmes de votre appareil Android. Il s’agit simplement de restaurer le système, tout en gardant à l’esprit que cette manipulation effacera l’intégralité de ce que votre téléphone/tablette contient. Seuls ne resteront les programmes qu’il contenait au départ selon ses réglages usines. Si vous pensez que cette solution est la seule qui réglera votre problème, voilà le chemin à suivre : Paramètres->Système->Option de réinitialisation->Effacer toutes les données (rétablir la configuration d’usine).

N’oubliez pas de sauvegarder vos photos et autres trésors contenus dans votre mémoire avant de vous lancer dans la procédure.