Contrôle parental, surveillance de smartphone : comment installer l’appli eyeZy ?

La solution de contrôle parental et de surveillance eyeZy permet de collecter un grand nombre d’informations sur l’activité d’un smartphone : position, messages, photos, réseaux sociaux, recherches Internet, etc. Très puissant, il faut néanmoins bien l’installer pour qu’il reste invisible aux yeux de votre enfant. Nous allons vous montrer comment faire…

Les fonctionnalités

eyeZy est un logiciel invisible qui, une fois installé sur un smartphone, permet de :

Consulter les recherches Internet et les sites que fréquente le possesseur de l’appareil

Savoir où se trouve votre enfant et être alerté s’il sort d’un certain périmètre

Accéder à ses contacts et ses journaux d’appels

Voir les photos et vidéos stockés sur son téléphone

Lire les SMS et messages WhatsApp, Messenger, Snapchat, Instagram, Skype…

Consulter son calendrier et les applications installées

Un Screen Recorder et un Keylogger

Si vous désirez en savoir plus sur les fonctionnalités de ce logiciel, nous avons dernièrement fait un article très complet sur eyeZy…

Attention, eyeZy est un logiciel qui permet de suivre l’activité d’un enfant sur qui vous avez autorité. En France, il est illégal d’installer ce type d’application sur le smartphone d’une personne adulte sans son consentement.

Le but de ce tutoriel est de vous détailler toutes les étapes pour vous montrer que la manœuvre n’est pas si compliquée que ça. Bien sûr, eyeZy vous prendra par la main à chaque étape quelque soit la marque de votre appareil. Sans connaissances particulières, comptez un quart d’heure pour tout le processus…

Comment Installer eyeZy sur le téléphone de votre enfant ?

1/ L’abonnement

Connectez-vous au site eyeZy en suivant notre lien (vous pourrez profiter de réductions tout au long de l’année) puis faites Essayez Maintenant en haut à droite. Entrez votre adresse e-mail, cliquez sur le lien qui vous sera envoyé et accédez aux tarifs. La formule la plus avantageuse c’est l’abonnement d’un an, ce qui reviendra à payer 9,99 €/ mois. Idéal pour suivre votre enfant toute une année scolaire + vacances d’été. Après, il existe une offre trimestrielle. Notez que si le téléphone est cassé, perdu, volé ou changé, vous ne repaierez pas !

2/ eyeZy vous explique tout…

Après avoir payé, accédez à l’interface. Choisissez votre langue et le système Android. Il est aussi possible de surveiller un iPhone sous iOS, mais il faudra utiliser un logiciel spécial (ou avoir le mot de passe iCloud). Nous y reviendrons dans un autre article… À partir de ce moment, il faut avoir l’appareil déverrouillé en sa possession pendant une dizaine de minutes. Sélectionnez votre marque de smartphone pour afficher un tuto personnalisé. Même si l’appareil n’est pas dans la liste (ce qui est notre cas ici), cela ne pose pas de problème particulier.

3/ L’installation de l’appli

Il faudra dans un premier temps désactiver Play Protect : allez dans le Gogole Play Store, appuyez sur l’avatar de votre enfant (à droite de la barre de recherche) puis allez dans Play Protect et désactivez-le dans les paramètres (roue dentée en haut à droite). Ouvrez alors Google Chrome ou un autre navigateur et téléchargez le fichier APK de eyeZy en entrant le lien qui vous sera donné. Autorisez la source et installez l’appli. Sur l’appareil de votre enfant, eyeZy va s’appeler Update Service. Si une fenêtre de sécurité s’affiche pour poser des questions sur Update Service, dites que tout est OK.

4/ Les réglages

L’appli Update Service (eyeZy) est maintenant installée. Il faudra maintenant faire en sorte de donner les pleins pouvoirs à l’appli et de la rendre indétectable. Il suffit de suivre la procédure expliquée sur le smartphone. C’est très simple : lisez ce qui est écrit, appuyez sur OK et faites simplement faire ce que l’appli vous dit. En cas de doute, revenez en arrière. Les étapes ne sont pas très nombreuses, mais indispensables :

Activer le Framework Update Service

Donner accès à la consommation des données

Autoriser l’enregistrement de données

Activer le mode administrateur

5/ Effacez les traces

À la fin, il faudra juste entrer le code d’enregistrement qui vous a été attribué par eyeZy. C’est presque fini. Il faudra effacer vos traces sur l’appareil de votre enfant : effacez l’historique et supprimez le fichier APK d’installation. Il reste encore à activer l’utilisation non restreinte des données et la localisation. EyeZy va vous donner une dernière fiche récapitulative pour vérifier que tout est bien en ordre. Vous avez terminé, il est temps de rendre l’appareil à votre progéniture et de surveiller discrètement ses activités depuis l’interface eyeZy. Pour vous la présenter, nous avons dernièrement réalisé un article très complet dessus.