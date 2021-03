Confidentialité WhatsApp : comment ne plus apparaître « En Ligne »

WhatsApp, l’application de messagerie propulsée par Facebook s’est démocratisée au fil des ans. Aussi bien qu’elle remplace pour un grand nombre d’utilisateurs l’application de messages « traditionnelle » de nos smartphones. Très polyvalente, elle permet d’envoyer et recevoir des messages textes, mais aussi de passer des appels vocaux et vidéos et plus récemment des messages temporaires à la Snapchat.

S’il y a un petit point négatif que l’on pourrait lui reprocher, c’est qu’elle ne propose pas le statut hors ligne. Il existe cela dit quelques astuces simples afin de ne plus apparaitre en ligne. Elles sont, vous allez le voir, très faciles à appliquer.

Modifiez vos paramètres de confidentialité

La première solution est la plus efficace et la moins connue : modifier les paramètres de confidentialité. De cette façon, vous pouvez restreindre l’accès à votre statut (mais aussi à votre dernière activité et autres interactions) à vos contacts seulement (ou à personne).

Dans WhatsApp, appuyez sur l’icône représentée par trois points verticaux puis sur Paramètres .

. Appuyez sur Compte puis sur Confidentialité .

puis sur . Vous pouvez à partir de ce menu choisir qui peut avoir accès à votre statut, photo de profil, et l’heure de votre dernière activité.

Concernant le partage de votre statut, trois options s’offrent à vous : Mes contacts , Mes contacts sauf et Ne partager qu’avec .

, et . Si vous souhaitez qu’aucuns de vos contact ne voit votre statut, il suffit de choisir Mes contact sauf puis d’appuyer sur l’icône représentant une liste à droite de l’icône de recherche illustrée par une loupe afin de tous les sélectionner.

Changez votre statut

L’autre possibilité pour prévenir que vous n’êtes pas disponible, consiste à changer son statut. Le statut est le message personnalisé que vos contacts voient lorsqu’ils sont sur votre profil.

Ouvrez l’application WhatsApp puis allez dans le menu Statut .

. Appuyez ensuite sur l’icône représentée par trois points verticaux.

Appuyez sur votre statut actuel puis sur l’icône représentant un crayon.

Renseignez un message afin d’avertir vos contacts que vous ne souhaitez pas être dérangé ou que vous êtes indisponible.

Afin d’enregistrer votre statut, appuyez sur Ok.

Cette astuce est un moyen efficace pour indiquer à vos interlocuteurs que vous n’êtes pas en ligne et donc non joignable. Cependant, il faut lorsque vous voulez réapparaitre disponible, ne pas oublier de changer votre statut dans ce sens. À défaut, vos contacts risquent de croire que vous êtes toujours occupé.

