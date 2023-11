Comment utiliser une carte SD pour sa tablette Android ?

Si la plupart des smartphones Android ont, en 2023, renoncé à leur emplacement microSD, ce n’est pas encore le cas des tablettes. Et c’est parfait : la carte SD représente un espace de stockage supplémentaire, vous permettant d’installer plus d’applications, de télécharger plus de films ou de stocker plus de documents. Bonne nouvelle : utiliser une carte SD sur une tablette Android est extrêmement simple !

Carte SD : stockage par défaut ou non ?

Avant toute chose, doit-on faire de la carte SD son stockage par défaut ? Pour se décider, il faut prendre en compte plusieurs éléments. Vous avez le choix d’installer une carte SD en tant que stockage interne ou externe. Chaque format a ses avantages et inconvénients :

Le stockage externe vous permet d’enregistrer des fichiers sans avoir à passer par du formatage, une manière simple d’étendre la place disponible sur votre tablette Android. Cependant, ce format empêche l’installation d’applications sur votre carte SD.

Le stockage interne, ou stockage adoptable, vous permet après formatage d’enregistrer vos fichiers mais aussi applications sur carte SD. Très pratique, ce format ralentit malgré tout le chargement des applications.

Installer une carte SD sur sa tablette Android

Pour utiliser une carte SD en tant que stockage externe, rien de plus simple, il vous suffit d’insérer le composant dans le port dédié. Pour en faire le stockage par défaut de votre appareil, cependant, la manipulation est un peu plus complexe. Voici les étapes à suivre :

Assurez-vous d’avoir un port SD compatible et d’avoir une tablette Android 6 ou supérieur. Insérez la carte SD dans le port dédié. Rendez-vous dans Stockage. Selon la marque de l’appareil, l’emplacement peut changer. En cas de doute, cherchez l’onglet dans la barre de recherche des Paramètres. Il se peut aussi qu’un menu s’affiche dans la zone de notification. Dabns ces cas-là vous avez le choix entre Stockage sur la tablette ou Stockage externe. Dans les périphériques, sélectionnez votre carte microSD. Appuyez sur les trois points verticaux en haut à droite de votre écran. Sélectionnez les Paramètres de stockage. Sélectionnez Formater, puis Formater carte SD. Confirmez l’action.

C’est tout bon ! Votre carte SD est formatée en tant que stockage adoptable, ce qui signifie que la carte SD est fusionnée avec le stockage interne de votre tablette Android.

Comment déplacer ses fichiers sur la carte SD ?

Votre carte microSD est installée sur l’appareil, en tant que stockage externe ou interne. Vous souhaitez maintenant déplacer vos fichiers vers ce nouvel emplacement, mais comment faire ? Voici les étapes à suivre :

Ouvrez votre Gestionnaire de fichiers. Sélectionnez un fichier et restez appuyé dessus. Sur le menu qui apparaît, appuyez sur Déplacer vers. Sélectionnez en destination votre carte SD. Naviguez jusqu’au dossier souhaité, le cas échéant. Appuyez sur Déplacer ici une fois l’emplacement validé.

Tout est bon ? Parfait, vous savez maintenant comment utiliser une carte SD sur tablette Android ! Et si vous cherchez un smartphone équipé d’un port microSD, sachez que certains modèles continuent de proposer cette option.