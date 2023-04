Comment transformer votre téléphone en ordinateur avec Samsung DeX ?

Le système Samsung DeX est une fonctionnalité disponible sur certains smartphones et tablettes Samsung permettant de transformer un mobile en un ordinateur de bureau. Samsung DeX existe depuis 2017 et la sortie du Samsung Galaxy S8, mais il fallait à cette époque un dock spécial pour en profiter. Depuis le Galaxy Note 20 (2020), il n’est plus nécessaire de brancher quoique ce soit avec du matériel compatible !

Qu’est-ce que DeX et comment ça fonctionne ?

Samsung DeX (abréviation de « Desktop Experience ») est une fonctionnalité logicielle développée par Samsung qui permet de connecter un smartphone ou une tablette Samsung compatible à un écran externe, une souris et un clavier pour créer une expérience de bureau similaire à celle d’un ordinateur traditionnel. Pour utiliser Samsung DeX, vous avez besoin d’un smartphone ou d’une tablette Samsung compatible avec la fonctionnalité, ainsi que d’un câble USB-C vers HDMI. Vous devez disposer d’une souris et d’un clavier Bluetooth connectés à votre téléphone Samsung. Connectez et configurez chacun de ces appareils en Bluetooth avant d’activer le mode DeX. Notez qu’il est aussi possible d’utiliser l’écran d’un ordinateur avec une liaison USB.

DeX : pour quoi faire ?

Une fois connecté, votre appareil Samsung bascule automatiquement en mode DeX, transformant l’interface de votre appareil en une interface de bureau avec un écran d’accueil, une barre des tâches, des fenêtres d’applications, etc. Il est donc possible d’ouvrir et utiliser des applications Android sur l’écran externe dans des fenêtres redimensionnables, ce qui vous permet de travailler avec plusieurs applications en même temps, comme sur un ordinateur de bureau. Il est donc bien plus facile de gérer ses fichiers, mais on peut se servir de DeX pour faire des présentations ou même jouer puisque les derniers appareils Samsung sont très puissants et à l’aise avec le gaming et la 3D.

Samsung DeX : et votre smartphone se transforme en PC

1/ Un smartphone et un écran = 1 PC !

Si vous avez un écran HDMI et un câble USB>HDMI, branchez votre smartphone Samsung et paramétrez votre duo souris/clavier en Bluetooth sur l’appareil. Déroulez la zone de notification en haut et appuyez sur l’icône DeX. Dans notre cas, nous avons voulu utiliser l’écran d’un PC sous Windows et profiter du mode sans fil. Installez l’application DeX pour Windows, branchez le Samsung en USB au PC (seulement pour la première fois) et démarrez la connexion.

2/ Avec Windows ?

Il suffit de suivre les étapes. Dans ce cas de figure (Galaxy S sur PC sous Windows), c’est le clavier du PC et la souris qui serviront de moyen de navigation : vous n’avez aucun réglage à faire ! Notez que votre smartphone peut chauffer plus que d’habitude en utilisant DeX. Certaines applis peuvent aussi redémarrer en passant d’un mode à l’autre…

3/ Un PC dans le PC…

Au bout de quelques secondes, vous allez voir un nouveau bureau dans votre bureau Windows : c’est celui de votre Samsung. Il est possible d’ouvrir la Galerie, d’accéder à des fichiers, de lancer un PPT, d’installer une application, etc. C’est un PC dans le PC, il est même possible de jouer avec sa souris ou avec une manette !