Nos smartphones sont devenus le centre de notre vie numérique, conservant une quantité importante d’informations personnelles et sensibles. Parmi les comptes essentiels associés à nos appareils Android, le compte Google occupe une place importante. Bien que ce compte soit essentiel pour accéder à divers services et applications, il peut arriver que vous souhaitiez vous débarrasser définitivement de celui-ci, pour des raisons de confidentialité ou pour vendre un appareil.

Dans ce guide, nous allons vous montrer comment supprimer un compte Google sur Android/Samsung. Que vous soyez sur le point de vendre votre téléphone, de passer à un nouveau compte ou simplement de protéger votre vie privée, nous vous fournirons toutes les informations nécessaires pour supprimer compte Google Samsung.

Comment supprimer un compte Google sur Android dans les Paramètres

Supprimer le compte Google sur un téléphone Android depuis les paramètres peut paraître difficile pour certaines personnes. Cependant, si vous suivez les étapes mentionnées ci-dessous, la tâche devient très facile.

Voici comment supprimer un compte Google sur Android via les Paramètres :

Pour commencer, lancez l’application Paramètres sur votre téléphone Android.

sur votre téléphone Android. Ensuite, sélectionnez Mots de passe et comptes > Comptes .

> . Après cela, choisissez Google puis sélectionnez le compte à effacer.

puis sélectionnez le compte à effacer. Enfin, cliquez sur les trois points, Supprimer le compte et confirmez l’opération.

Comment supprimer un compte Google sans code sur Android

Dans cette partie, nous allons vous expliquer comment supprimer un compte Google sur Android sans code après avoir effectué une réinitialisation.

Depuis Android 5 Lollipop, Google a introduit une fonctionnalité de sécurité contre la perte et le vol appelée FRP. Factory Reset Protection ou protection contre la réinitialisation d’usine est une mesure de sécurité qui oblige à faire entrer les identifiants Google connectés auparavant à votre téléphone afin de le déverrouiller après une réinitialisation. Si vous ne connaissez pas le compte Google, vous serez bloqué au démarrage.

Mais ne vous inquiétez pas, il est possible de supprimer le compte Google sans code sur Android/Samsung grâce à l’outil DroidKit et vous pouvez ensuite utiliser votre téléphone à nouveau. Si vous avez oublié le code Google, DroidKit est là pour supprimer le compte Google. Voici comment faire :

Commencez par télécharger et installer DroidKit sur votre PC/Mac > lancez-le > Cliquez sur Contournement FRP.

Connectez votre téléphone Android/Samsung via son câble USB > Cliquez sur Commencer > Patientez durant la préparation du fichier de configuration.

Suivez les étapes indiquées sur DroidKit et votre téléphone sera déverrouillé.

Comment supprimer un compte Google sur Samsung/Tablette Samsung

Si vous avez une tablette Samsung, il est possible de supprimer compte Google tablette Samsung en suivant les étapes mentionnées ci-dessous :

Pour Android 10 et Android 9 : allez dans Paramètres , sélectionnez Comptes et sauvegarde puis cliquez sur Comptes .

: allez dans , sélectionnez puis cliquez sur . Pour Android 8 et Android 7 : allez dans Paramètres, sélectionnez Cloud et comptes puis cliquez sur Comptes.

Dès que vous êtes sur la page comptes, tapez sur Google , puis sélectionnez le compte à supprimer.

, puis sélectionnez le compte à supprimer. Enfin, cliquez sur les trois points puis sur Supprimer.

Conclusion

La tâche d’effacer un compte Google depuis les paramètres peut apparaître facile pour certains utilisateurs. Cependant, si vous avez réinitialisé votre téléphone Android/Samsung, et que vous ne vous souvenez pas du mot de passe Google, la suppression du compte Google dans ce cas devient très difficile. Heureusement, il y a DroidKit qui peut débloquer FRP et supprimer le compte Google après une réinitialisation en quelques clics seulement.

Si vous avez appris à supprimer un compte Google sur Android/Samsung grâce à ce tuto, partagez-le avec d’autres utilisateurs sur les forums et les réseaux sociaux.