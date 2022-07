Comment supprimer un compte Gmail de façon permanente sans mot de passe ?

Dans cet article, nous allons aborder comment supprimer le compte Gmail de façon permanente sans mot de passe. Nous allons partager les étapes complètes afin que les débutants puissent également les suivre facilement.

Comment supprimer un compte Gmail de façon permanente ?

Il existe différentes façons de supprimer un compte Gmail. Vous pouvez utiliser un PC, un appareil Android ou iOS pour supprimer votre compte Gmail. Nous aborderons ici la suppression définitive des comptes Gmail à l’aide d’un appareil Android, d’un appareil iOS ou d’un PC.

Comment supprimer définitivement un compte Gmail depuis un compte Google ?

La suppression d’un compte Gmail est différente sur Android et iOS. Dans cette partie de l’article, nous allons voir comment supprimer un compte Gmail de façon permanente avec le compte Google.

Pour Android

Étape 1 : Allez dans « Paramètres > Google > Gérer votre compte Google > Données et personnalisation« . Cliquez ensuite sur « Supprimer un service ou votre compte« .

Étape 2 : Dans cette option, cliquez sur « Supprimer un service Google« . Vous verrez Gmail sous les services. Cliquez sur le bouton de la corbeille à côté de Gmail pour le supprimer.

Pour iOS

Étape 1 : L’iPhone ne fonctionne pas sous Android, son système d’exploitation de base est iOS. Il y a un léger changement lorsqu’il s’agit de supprimer définitivement un compte Gmail sur un appareil iOS. Ouvrez Gmail sur votre iPhone, appuyez sur « Paramètres » et cliquez sur votre identifiant de messagerie.

Étape 2 : Vous verrez une option de « Gérer votre compte Google« . Allez dans « Données et personnalisation » et naviguez jusqu’à « Supprimer un service ou votre compte » puis cliquez sur « Supprimer un service« . Appuyez sur le bouton de la corbeille à côté de l’icône Gmail pour supprimer définitivement votre compte Gmail.

Comment supprimer un compte Gmail de façon permanente depuis un téléphone Android sans mot de passe ?

Si vous avez oublié le mot de passe de votre compte Google et que vous souhaitez supprimer votre compte Gmail, alors vous pouvez le faire en toute sécurité en utilisant. iMyFone LockWiper(Android). C’est un outil qui fonctionne uniquement pour les appareils Android. Il est capable de supprimer la vérification du FRP/Google Account d’Android sans mot de passe.

Voyons comment supprimer définitivement un compte Gmail sans mot de passe.

Étape 1 : Téléchargez et installez iMyFone LockWiper sur votre PC. Cliquez sur « Mode Standard« .

Étape 2 : L’application vous montrera différentes versions d’Android ; choisissez la version d’Android de votre téléphone et cliquez sur « Démarrer« .

Étape 3 : Si vous avez au moins Android 11, alors vous pouvez valider sur les notes qui apparaissent sur l’écran et appuyez sur « Confirmer« . Allez sur Play Store sur votre téléphone Android et téléchargez « Alliance Shield » et installez-le.

Étape 4 : Allez dans « Paramètres > Comptes et sauvegarde > Sauvegarde et restauration > Sauvegarde des données » et choisissez les applications. Connectez ensuite votre téléphone au PC. Cliquez sur « Afficher« , et votre Galaxy Store s’affichera. Recherchez le lanceur Galaxy et téléchargez-le.

Étape 5 : Ouvrez le lanceur et retournez dans « Paramètres > Accessibilité > Interaction et dextérité » et cliquez sur « Interrupteur universel « . Allez ensuite dans le raccourci « Interrupteur universel » et activez-le. Autorisez-le et désactivez les interrupteurs, et cochez la case du bouton d’accessibilité.

Étape 6 : Retournez au compte et à la sauvegarde et cliquez simultanément sur « Restaurer les données » et « icône humaine« . Puis cliquez sur « Restaurer« . Après la restauration, ouvrez le lanceur du Galaxy. Cliquez sur « Suivant » jusqu’à ce que vous voyiez une page de connexion. Enregistrez votre compte et connectez-vous. Entrez le modèle de votre téléphone et cliquez sur « Suivant« . Cliquez ensuite sur « Admin du dispositif » et appuyez sur « Activer« . Cliquez sur « Suivant« , puis sur « Knox » et confirmez. Cliquez sur « Terminer« .

Étape 7 : Vérifiez si Knox et Admin sont verts. Cliquez sur « Gestionnaire d’App » et recherchez » « mode de maintenance « . Cliquez sur le mode de maintenance et recherchez « com.sec.android.app.modem.activities.USBSettings » sous « Activités » et ouvrez-le. Autorisez le débogage USB en cliquant sur « MTP+ADB« . Cliquez sur « Suivant« .

Étape 8 : Maintenez le bouton d’alimentation et le bouton de réduction du volume enfoncés. L’écran clignote et le verrou Google est supprimé. Redémarrez votre téléphone. Allez dans « Paramètres > Gestion générale > Réinitialisation » et cliquez sur « Supprimer tout« . Saisissez votre compte Samsung et votre mot de passe. Maintenant, redémarrez votre appareil à nouveau, et le verrouillage FRP sera supprimé avec succès.

Comment contourner la vérification Google de Samsung avec LockWiper Android

Si vous souhaitez contourner la vérification Google à partir d’un appareil Samsung en utilisant l’option LockWiper Android, alors vous devez suivre les mêmes étapes que ci-dessus. La méthode de déverrouillage du FRP et de suppression de la vérification du compte Google est la même. De plus, si vous avez un appareil d’occasion ou si vous avez oublié le mot de passe, vous pouvez supprimer la vérification en utilisant LockWiper. Il permet à l’utilisateur d’utiliser librement l’appareil Samsung et supprime également les comptes précédents de votre appareil. Cependant, toutes les données seront supprimées une fois la vérification du compte Google déverrouillée.

Notes avant de supprimer le compte Gmail

La suppression de votre compte Gmail peut également entraîner la suppression de tous vos fichiers. Par conséquent, lorsque vous êtes prêt à supprimer votre compte Gmail, veillez à faire une sauvegarde de toutes vos données. De cette façon, vous ne perdrez pas une seule donnée et votre compte Gmail sera également supprimé.

Une fois qu’il est supprimé, il n’y a aucun moyen de retrouver l’accès à votre compte Gmail. Tout compte associé à ce Gmail sera également inaccessible. Cependant, la suppression de votre compte Gmail ne supprimera pas les données de votre compte Google, y compris les photos, les vidéos et le lecteur. Si vous pouvez vous permettre de perdre toutes ces choses, alors supprimez votre compte Gmail, car il n’y a pas de retour possible.

Conclusion

Si vous connaissez bien votre compte Google et son mot de passe, vous pouvez facilement supprimer votre compte Gmail. Vous pouvez aller dans les paramètres et naviguer pour supprimer un service Google et supprimer le compte. Mais si vous avez oublié votre mot de passe, c’est plus compliqué.

iMyFone LockWiper est un outil qui permet aux utilisateurs de supprimer un compte Gmail même s’ils ont oublié le mot de passe. Nous avons discuté des étapes sur la façon de supprimer le compte de façon permanente sans mot de passe en utilisant le logiciel. Il utilise la méthode FRP pour supprimer le mot de passe, et ensuite Gmail peut facilement être supprimé.