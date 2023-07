Comment se faire rembourser un achat sur le Google Play Store ?

Sur le Google Play Store, il est possible de se faire rembourser une appli, un jeu, un film ou même un livre ! Pour les applis ou les jeux, il faudra cependant être rapide puisque vous n’avez que 48 heures passé la transaction pour demander à être re-crédité de l’intégralité de la somme. Nous vous conseillons donc de lancer directement une appli que vous avez achetée pour être sûr qu’elle correspond bien à vos attentes. Passé ce délai, il faudra se justifier et cela peut ne pas fonctionner. Pour les livres et les films, vous avez un peu plus de temps pour réclamer le remboursement : 7 jours !

Mais attention, si vous commencez la lecture ou le visionnage, vous ne pourrez plus rien faire. Dans tous les cas, vous pourrez vous faire rembourser 65 jours après l’achat si l’application est défectueuse (elle ne fonctionne pas du tout ou partiellement), si le film ne se lance pas ou ne s’affiche pas correctement ou si la description est trompeuse ou erronée. Dans le cas d’une appli ou d’un jeu, vous pouvez demander au développeur de faire un geste si vous êtes hors délai.

Enfin, si vous avez acheté un article avec une carte cadeau prépayée, vous serez remboursé sous forme de crédit Google Play.

Appli, jeu, film, série, livre : faites-vous rembourser !

1/ Depuis un navigateur

Attention, il est impossible de demander un remboursement depuis l’appli Google Play Store, il faudra le faire depuis un navigateur, sur PC ou sur mobile. Suivez ce lien pour accéder à votre Historique des commandes. Trouvez l’application ou l’article que vous voulez vous faire rembourser et cliquez sur Demandez un remboursement.

2/ La raison de votre demande

Dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez la raison qui vous fait demander un remboursement : J’ai acheté cet article involontairement, Cet article ne m’intéresse plus, L’achat a été fait sans mon consentement, Je ne reconnais pas cet achat, J’ai acheté cet article mais je ne l’ai pas reçu, L’article est défectueux ou ne fonctionne pas comme indiqué.

3/ Des détails…

Votre demande aura plus de poids avec une explication écrite de votre problème. N’oubliez pas les détails : marque de votre smartphone, version d’Android (si l’appli fonctionne mal), les événements qui ont conduit à l’achat (« mon fils de 8 ans a pris mon téléphone et… »), etc. Faites Envoyer. Google prendre sa décision rapidement (15 minutes) mais cela peut durer 3 ou 4 jours.

4/ Directement avec le développeur

Si vous avez dépassé le délai, le mieux est de contacter le développeur de l’appli ou du jeu. Dans le Play Store, allez sur la fiche de votre appli et en bas dans les Informations complémentaires, vous trouverez les coordonnées pour le contacter. Attention, il faudra être patient : le traitement peut prendre plusieurs jours. Si la société n’est pas française, essayez de plaider votre cause en anglais pour maximiser vos chances…