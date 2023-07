Comment sauvegarder le système Android en 1 clic

On a tous besoin de sauvegarder nos données précieuses car il est possible qu’on les efface par erreur. Dans ce tuto, vous allez découvrir comment sauvegarder votre appareil Android en 1 clic.

Dans le monde numérique actuel, nos téléphones Android sont devenus une extension essentielle de notre vie quotidienne. Que ce soit pour les photos de famille précieuses, les messages importants, les contacts ou les applications personnalisées, nos téléphones regorgent de données personnelles et professionnelles que nous ne pouvons nous permettre de perdre. C’est pourquoi il est crucial d’avoir une sauvegardez régulière de ces données, afin de les protéger contre une perte accidentelle, une panne de téléphone ou même un vol.

Le processus de sauvegarde peut sembler complexe pour certaines personnes, mais grâce aux avancées technologiques, il est maintenant possible de sauvegarder vos données Android en un seul clic, de manière rapide et efficace. Dans cet article, nous explorerons différentes méthodes et outils qui vous permettront de sauvegarder Android en 1 clic.

Quelle est la différence entre Google One et Google Drive ?

Google One et Google Drive sont deux services proposés par Google, mais ils ont des fonctionnalités et des objectifs légèrement différents :

Google Drive : Google Drive est un service de stockage en ligne qui permet aux utilisateurs de stocker et de partager des fichiers tels que des documents, des photos, des vidéos, etc. Les utilisateurs peuvent accéder à leurs fichiers à partir de n’importe quel appareil connecté à Internet et les partager avec d’autres personnes en leur donnant des autorisations spécifiques. Google Drive offre gratuitement 15 Go d’espace de stockage, et les utilisateurs peuvent acheter davantage d’espace de stockage si nécessaire.

Google One : Google One est un service d'abonnement payant qui offre des avantages supplémentaires aux utilisateurs de Google. Il remplace essentiellement les anciens plans de stockage payants de Google Drive. L'abonnement à Google One vous donne accès à un espace de stockage plus important (à partir de 100 Go jusqu'à plusieurs téraoctets), ainsi qu'à une assistance en direct 24h/24 et 7j/7 de la part des experts Google. Les abonnés à Google One peuvent également bénéficier de réductions sur des hôtels, des achats sur Google Store et d'autres avantages exclusifs de Google.

En résumé, Google Drive est le service de stockage en ligne de base qui permet de stocker et de partager des fichiers, tandis que Google One est un service d’abonnement payant qui offre un espace de stockage supplémentaire, une assistance en direct et d’autres avantages exclusifs.

Comparaison des 2 méthodes de sauvegarde Android les plus complètes

Voici un tableau comparant les deux méthodes de sauvegarde les plus complètes qui sont Google Drive/One et DroidKit :

Méthodes Les données qui peuvent être sauvegardées Sauvegarde sur Cloud ou sur Ordinateur Prix Temps de la sauvegarde DroidKit Tous les types de données y compris les SMS, Contacts, journal d’appel, photos, vidéos, musique, applications, fichiers, etc. Sur ordinateur 42,19 € pour le plan à vie Très rapide Google Drive/Google One Applications, musique, photos, contacts, SMS, vidéos, historique des appels Sur le Cloud 1,99 € par mois pour 100 Go/ 2,99 € par mois pour 200 Go Selon la connexion internet et vos données, parfois vous aurez besoin de 24 heures afin de sauvegarder toutes vos données

Comment sauvegarder Android en 1 clic avec DroidKit

DroidKit est un outil développé spécifiquement pour aider les utilisateurs Android à surmonter les difficultés et les problèmes qui peuvent retrouver sur leur appareil Android. Parmi ses fonctionnalités est la gestion des données qui permet de sauvegarder tous les types de données en un clic. Ainsi, DroidKit présente différents avantages :

Il peut sauvegarder Android sur Mac comme sur Windows.

Il est compatible avec tous les appareils Android y compris les derniers modèles.

Vous pouvez sauvegarder toutes les données en 1 clic ou visualiser et sélectionner les données à sauvegarder.

Voici comment sauvegarder Android sur PC/Mac via le logiciel de sauvegarde Android DroidKit :

Pour commencer, installez DroidKit sur l’ordinateur, lancez-le puis connectez votre téléphone via le câble USB.



Sélectionnez ensuite Gestionnaire Données puis cliquez sur Commencer.



Après cela, sélectionnez Contenu vers PC.

Enfin, sélectionnez les types de données à sauvegarder sur votre PC/Mac puis cliquez sur Vers PC.

Transfert terminé.

Comment sauvegarder Android avec compte Google

Si vous préférez sauvegarder vos données sur le Cloud de Google, cela est possible mais il faut noter que le stockage est limité à 15 Go, il faut donc payer un abonnement mensuel afin d’augmenter le stockage. Par ailleurs, l’opération peut durer des heures car vous allez utiliser la connexion internet afin de sauvegarder vos données Android.

Voici donc comment sauvegarder Android en utilisant le compte Google :

D’abord, connectez-vous à un réseau Wi-Fi.

Ensuite, rendez-vous sur les paramètres de votre téléphone Android.

Après cela, appuyez sur Système, puis sur Sauvegarde, et cliquez sur Sauvegarde Google.

Enfin, cliquez sur Sauvegarder maintenant.

Conclusion

Il existe différentes méthodes permettant de sauvegarder Android. Mais si on les compare avec DroidKit , cet outil vous facilite la tâche car il organise les données par catégories et en 1 clic seulement, toutes vos données seront sauvegardées sur votre PC/Mac. Ainsi, l’opération ne prend pas beaucoup de temps car aucune connexion internet n’est nécessaire durant le transfert des données.

Ce guide vous a-t-il aidé à sauvegarder Android facilement ? Si la réponse est oui, partagez-le avec d’autres utilisateurs.