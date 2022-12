Comment réinitialiser un iPad bloqué ?

Les iPad ont parfois des problèmes liés au système iOS. Mais celui qui est le plus ennuyeux c’est lorsque votre iPad ne se charge plus ou qu’il affiche un écran noir. Impossible de récupérer cet iPad bloqué ? Pas du tout. Comme nous allons le voir, il existe diverses solutions dont le logiciel Tenorshare Reiboot qui est un véritable couteau suisse pour les possesseurs d’iPad et d’iPhone. Ce dernier permet de régler tous les problèmes liés aux iPhone. Il est idéal lorsqu’il s’agit de réinitialiser un iPad bloqué avec ce bug très commun : le redémarrage en boucle de l’appareil sans jamais afficher l’écran d’accueil.

Mon iPad bloqué, que faire ?

1/ Réinitialiser iPad bloqué avec iTunes

Lancez le logiciel iTunes et branchez votre iPad sur votre ordinateur. Passez alors en mode récupération et cliquez sur Restaurer. Attention, cette opération met à jour votre appareil et risque d’effacer ses données et ses réglages. Il arrive aussi souvent qu’un iPad bloqué refuse de se connecter à iTunes.

2/ Récupérer un iPad bloqué avec Reiboot

Le logiciel Tenorshare ReiBoot va débloquer la situation en forçant un redémarrage propre. Pour cela il va analyser l’appareil bloqué : pilote défectueux, problème matériel ou logiciel… Téléchargez le logiciel, ouvrez-le et connectez votre iPad. Dirigez-vous vers Réparer Système iOS puis faites Réparer maintenant. Suivez les instructions à l’écran et lorsque Reiboot vous le demandera, recliquez à nouveau sur Réparer pour démarrer la réinitialisation de l’iPad. Votre appareil redémarrera normalement et vous n’aurez perdu aucune de vos précieuses données…

3/ Réinitialiser iPad bloqué avec iCloud

Il est aussi possible de réinitialiser les paramètres d’usine de votre iPad avec iCloud. Bien sûr cette méthode est à proscrire si vous ne faites que rarement des sauvegardes de vos données iPad avec iCloud. Connectez-vous sur iCloud.com avec vos identifiants Apple, allez dans Tous les appareils, sélectionnez le vôtre et cliquez sur Effacer votre appareil et son mot de passe. Vous pourrez alors Restaurer l’appareil à partir d’une sauvegarde ou Configurer comme nouveau.

Conclusion

Même s’il est possible de débloquer un iPad avec un écran noir en utilisant iTunes ou iCloud, le logiciel Tenorshare ReiBoot permet d’analyser le problème et de récupérer l’accès à l’écran d’accueil de la tablette sans pour autant perdre les données qu’elle contient. Reiboot est un véritable couteau suisse avec énormément d’autres fonctionnalités pour votre iPad : récupération de données, restauration, correction d’erreurs iTunes, etc.