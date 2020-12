Comment récupérer facilement des SMS supprimés sur Android

L’envoi de messages est l’une des fonctions les plus basiques de nos téléphones portables. Nos SMS contiennent de nombreuses informations importantes : messages liés au travail, relevés de paiement, conversations privées, etc. Par conséquent, nous serions bien embêtés si ces données sont supprimées en raison d’une mauvaise opération, d’une attaque de virus ou d’une mise à niveau du système Android. Alors, comment récupérer efficacement les données SMS sur un appareil Android ? Nous pouvons par exemple utiliser Aiseesoft FoneLab Récupération de Données Android.

FoneLab Récupération de Données Android est destiné à récupérer facilement des données supprimées d’un appareil sous Android. Avec ce programme, vous pouvez récupérer des SMS, contacts, historique d’appels, photos, vidéos, contenus WhatsApp, et n’importe quel autre type de documents.

Le logiciel supporte tous les modèles de smartphones Android : Samsung, Huawei, Wiko, Sony, LG, HTC, Xiaomi, etc. En outre, si vous voulez sauvegarder les données de votre appareil sur un ordinateur, ce logiciel vous permet également d’effectuer des transferts très facilement.

Par ailleurs, avant d’effectuer la récupération de vos SMS, nous allons vous expliquer comment cela fonctionne. Les données effacées d’une mémoire morte ne le sont pas vraiment : elles sont toujours présentes sur le support de stockage sous forme de 0 et de 1. C’est pour cela qu’il vaut mieux éviter de faire des opérations sur l’appareil, car de nouvelles données enregistrées pourraient endommager celles que vous désirez récupérer. Bref, utilisez FoneLab immédiatement et surtout n’installez pas d’applications, ne prenez pas de photo, etc. Cela pourrait malheureusement réduire le taux de réussite de la récupération.

Comment récupérer des SMS supprimés sur Android

Étape 1. Connecter l’appareil Android au logiciel de récupération de données

Commencez par ouvrir FoneLab Récupération de Données Android sur votre PC ou Mac et cliquez sur la fonction Récupération de données Android.

Ensuite, connectez votre téléphone ou tablette Android à l’ordinateur avec un câble USB, puis activez le débogage USB sur Android pour que l’ordinateur reconnaisse l’appareil. Une fois que celui-ci est reconnu, le logiciel se connecte automatiquement à votre smartphone.

Étape 2. Sélectionner SMS à scanner

Une fois que le logiciel reconnaît le téléphone, il affichera une interface contenant les types de données. Cochez Messages et Pièces jointes de message. Après cela, cliquez sur Suivant.

Étape 3. Récupérer SMS supprimés Android

Après le processus de scan, des SMS Android s’affichent sur l’interface, y compris des messages existants et des messages supprimés (vous pouvez voir leur contenu). Si vous ne trouvez pas de SMS effacés que vous voulez récupérer, cliquez sur Analyse approfondie.

Sélectionnez et cochez les messages supprimés à récupérer, puis cliquez sur Récupérer pour commencer à effectuer la récupération des SMS sur votre appareil Android.



Vous voilà désormais prêt à récupérer des SMS effacés. En outre, à l’aide de cette méthode, nous pouvons également récupérer des photos supprimées Android, des contacts perdus, des vidéos effacées, ou d’autres données sur Android. Bien sûr, il est préférable de prendre pour habitude d’enregistrer fréquemment vos données importantes sur un ordinateur ou sur Google Drive.