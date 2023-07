Comment récupérer des photos effacées sur Windows ?

Même si vous avez effacé la Corbeille ou que vos fichiers ont disparu à cause d’une contamination ou d’une erreur de manipulation, vos photos effacées sont toujours sur votre disque dur, qu’il s’agisse d’un modèle SATA ou d’un SSD.

En fait les fichiers sont toujours quelque part, le système ne se rappelle tout simplement pas où il les a stockés. Pour avoir le maximum de chance de récupérer vos photos (et vos autres fichiers), le mieux est de ne plus faire de manipulation sur votre appareil : n’enregistrez plus de nouveaux fichiers, éviter de faire des recherches sur Internet et ne procédez plus à de nouvelles installations.

Ensuite il convient d’utiliser un logiciel comme 4DDiG Windows Data Recovery de Tenorshare. Ce dernier va analyser vos supports de stockage et récupérer vos fichiers. Vous voilà presque sauvé, suivez le guide…

Comment restaurer vos photos avec 4DDiG Windows Data Recovery ?

1/ Installation du programme

Rendez-vous sur le site officiel de 4DDiG Windows Data Recovery et téléchargez le programme d’installation correspondant à votre système d’exploitation Windows. Une fois le téléchargement terminé, exécutez le fichier d’installation et suivez les instructions à l’écran pour installer le logiciel sur votre ordinateur. Attention, il faudra installer le programme sur une autre partition que celle que vous allez analyser pour éviter d’empirer la situation. Installez le programme sur une clé USB si vous n’avez pas le choix.

2/ L’emplacement

Après l’installation, recherchez l’icône 4DDiG Windows Data Recovery sur votre bureau ou dans le menu Démarrer. Double-cliquez sur l’icône pour lancer le programme. Le programme vous prend par la main pour les étapes suivantes et tout est en français. Sélectionnez l’emplacement où vous avez perdu vos photos. Ici nous avons carrément sélectionné le disque dur principal C :.

3/ Les photos récupérables

Vous verrez une liste des types de fichiers récupérables. Cochez la case Images ou Photos pour sélectionner ce type spécifique de fichiers à récupérer. Vous pouvez également sélectionner d’autres types de fichiers si vous le souhaitez. Cliquez sur le bouton Suivant pour passer à l’étape suivante.

4/ L’analyse

Le programme va alors lancer une analyse. Celle-ci peut durer longtemps si vous avez choisi une partition qui contient beaucoup de données.Une fois l’analyse terminée, vous verrez une liste des fichiers récupérables, y compris les photos. Parcourez la liste des fichiers et utilisez les options de filtrage et de recherche pour trouver les photos spécifiques que vous souhaitez récupérer.

5/ Restaurez vos photos !

Sélectionnez les photos que vous souhaitez récupérer en cochant les cases correspondantes. Il est possible de voir dans une fenêtre si les clichés ont été altérés dans l’opération. Cliquez sur le bouton Récupérer pour démarrer le processus de récupération. Cette étape est payante, mais comme nous l’avons vu, vous ne risquez pas de payer pour rien puisque si le logiciel « voit » vos photos, il pourra les récupérer sans problème. Pour les particuliers, les prix sont à la baisse en ce moment et vous profitez en plus d’une réduction de -30 % pendant l’été. La licence de 1 an passe donc de 99,99 € à 58,79 € TTC avec le code SUM30OFF. Si jamais vous avez besoin de 4DDiG juste pour un mois, le prix est de 38,63 TTC.