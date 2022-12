Comment récupérer des données supprimées de votre iPhone ?

Il existe de nombreux cas de figure qui peuvent vous amener à vouloir récupérer des données supprimées : mauvaise manipulation, SMS supprimé à la hâte, photo effacée, écran de votre smartphone cassé, mise à jour qui s’est mal passée, contamination par un virus ou un appareil qui refuse de démarrer pour diverses raisons. Heureusement, il existe plusieurs solutions pour récupérer des données apparemment perdues pour toujours… Voici les meilleures méthodes pour récupérer les données d’iPhone.

Des solutions pour récupérer des données de votre iPhone

1/ Récupérez vos données supprimées avec iTunes

Démarrez iTunes et connectez votre iPhone à l’ordinateur via son câble. Cliquez sur l’icône iPhone puis faites Résumé et Restaurer la sauvegarde. Sélectionnez votre appareil et recliquez sur Restaurer. Votre iPhone va alors redémarrer : à vous de voir si vos données effacées sont revenues. Bien sûr, pour que cette solution fonctionne, il faut avoir fait une sauvegarde iTunes récemment. L’autre inconvénient c’est que vous allez perdre les données de votre appareil qui n’ont pas été sauvegardées.

2/ Récupérer vos données supprimées avec UltData

Téléchargez gratuitement Tenorshare UltData et lancez le programme sur votre PC ou Mac. Cliquez sur Récupérer depuis les appareils iOS. Connectez votre iPhone à l’ordinateur. Dès que UltData va détecter votre appareil, il faudra opter pour Analyser afin de regarder ce qui est récupérable sur votre iPhone. Au bout de quelques secondes, vous allez voir toutes les données existantes et supprimées sur votre appareil. Cliquez sur Messages pour les SMS par exemple et cochez ceux que vous souhaitez restaurer. Faites de même pour les fichiers multimédias et tous les éléments que vous souhaitez récupérer. Cliquez enfin sur Récupérer vers le PC.

3/ Récupérez vos données supprimées avec iCoud.

Sur votre iPhone, allez dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Si une version plus récente d’iOS est disponible, installez-là. Comme avec iTunes, le but ici est de restaurer un ancien point de sauvegarde pour récupérer les données perdues. Dans Sauvegardes, affichez la date et la taille de sa dernière sauvegarde. Toujours dans Réglages allez dans Général > Réinitialiser puis cliquez sur Effacer contenu et réglages. Choisissez ensuite la dernière sauvegarde dans la liste.

Conclusion

Vous voilà désormais prêt à récupérer SMS, conversations, photos, documents, journaux d’appels, etc. Si votre sauvegarde iTunes ou iCloud est récente, vous allez pouvoir vous en sortir, mais dans le cas contraire et pour les situations les plus désespérées, Tenorshare UltData constitue la solution la plus fiable avec le moins de risque possible de perdre davantage de données importantes…