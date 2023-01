Comment récupérer des contacts supprimés sur iPhone ?

de toutes les données que vous pouvez perdre sur votre iPhone, les contacts sont sans doute les plus sensibles. Que vous utilisiez votre téléphone personnellement ou professionnellement, il est toujours pénible de se rendre compte qu’on a perdu le numéro d’un membre de sa famille, l’adresse d’un ami ou l’e-mail d’un collègue. Pourtant les occasions ne manquent pas de perdre des données sur un iPhone : une mise à jour qui se passe mal, une erreur de manipulation, des réinitialisations intempestives, une contamination…

Heureusement, il existe plusieurs solutions pour récupérer un contact perdu sur iPhone. Nous allons explorer les différentes méthodes.

3 solutions pour récupérer des contacts effacés de votre iPhone

1/ Récupérez vos contacts supprimés avec iTunes

La première chose à faire si vous avez perdu des contacts c’est de tenter une récupération avec iTunes : démarrez le logiciel et connectez votre iPhone à l’ordinateur. Cliquez sur l’icône iPhone puis essayez Restaurer la sauvegarde. Sélectionnez votre iPhone et faites Restaurer. Votre smartphone va alors redémarrer et il se peut que vos données soient revenues. Bien sûr, il faut que votre ordinateur comporte une sauvegarde iTunes récente. Attention, car vous pourriez perdre des données qui ont été ajoutées dernièrement…

2/ Récupérer vos contacts supprimés avec UltData

Téléchargez gratuitement Tenorshare UltData et démarrez le logiciel. Cliquez sur Récupérer depuis les appareils iOS puis connectez votre appareil à l’ordinateur avec son câble. UltData va détecter votre iPhone puis analyser son contenu pour scanner les informations qui sont récupérables. Ce qui nous intéresse ici ce sont les contacts, il faudra donc opter pour ce choix dans la liste. Vous pouvez bien sûr en profiter pour récupérer d’autres éléments qui auraient disparu : photos, SMS, message, fichiers divers, etc.

Enfin, cliquez sur Récupérer vers le PC.

3/ Récupérez vos contacts avec iCloud.

iCloud propose aussi un système de sauvegarde bien pratique pour revenir à un point de restauration antérieur à votre problème. Allez dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Comme pour iTunes, le but ici est de restaurer les données avant le moment où elles ont été perdues. Dans Sauvegardes, affichez la date et la taille de la dernière sauvegarde puis dans Réglages allez dans Général > Réinitialiser. Ici, faites Effacer contenu et réglages. Choisissez ensuite la dernière sauvegarde dans la liste. Comme pour la solution iTunes, vous risquez de perdre des données ajoutées récemment. Faites le bon choix !

Conclusion

Si vos sauvegardes iTunes et iCloud sont récentes et qu’elles datent d’avant votre perte de données, vous pouvez tenter de récupérer vos précieux contacts de la sorte. Malheureusement il arrive fréquemment de réaliser une sauvegarde sans faire attention qu’il manque des données. Si vous avez vraiment perdu tout espoir de retrouver des informations capitales sur votre iPhone, Tenorshare UltData constitue la solution la plus efficace d’autant que vous ne prendrez pas le risque de perdre davantage de données…