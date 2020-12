Comment profiter du Netflix américain avec CyberGhost ?

Netflix a changé nos habitudes de consommer films et séries, mais saviez-vous qu’il est possible d’accéder à encore plus de contenus avec votre compte français ? Avec un VPN comme CyberGhost, vous pouvez accéder à des films et séries disponibles sur le catalogue américain de la plate-forme ! Que des films/séries inédits en France et qui proposent souvent un doublage en français…

Vous êtes très content de votre compte Netflix, mais à force de parcourir le catalogue vous vous rendez compte qu’il y a des manques ici et là ? Par exemple on trouve Retour ver le Futur, mais pas ses deux suites et c’est la même chose pour Indiana Jones alors qu’ils sont présents sur la version américaine de Netflix. Pour vous ce n’est pas grave, car vous n’aimez que les nouveautés ? Vous risquez de ne pas aimer ce qui va suivre : à cause de la chronologie des médias française (et même européenne), Netflix ne peut pas proposer de films aussi rapidement qu’aux USA. Il faut en effet attendre au moins 36 mois après la sortie en salles pour en profiter sur Netflix alors qu’il n’y a pas vraiment de règle aux États-Unis. Le problème c’est que vous n’êtes pas américain… pour l’instant. En effet, avec un VPN vous pouvez très bien obtenir une IP américaine en quelques secondes.

Les VPN, pas que pour l’anonymat…

Ces services qui servent à chiffrer votre connexion pour préserver votre vie privée et vous rendre anonyme sur Internet permettent aussi cette astuce. Avec votre compte Netflix français vous pouvez donc profiter du catalogue américain. Cerise sur le gâteau, CyberGhost propose des serveurs dédiés au stream pour profiter d’une connexion rapide (voir notre tuto) et ce VPN est disponible dur PC, mobile, mais aussi sur votre box Android TV ou votre smart TV. Le plus beau c’est que les films sont très souvent en français (au moins avec les sous-titres pour les plus récents) puisque Netflix récupère les pistes audio et les sous-titres directement sur les DVD du commerce…

Si vous êtes plus «séries», vous pourrez avoir des épisodes et des saisons entières avant les autres. Et ce n’est pas tout puisque vous pouvez accéder au Netflix canadien (le doublage en français est une obligation légale chez eux), au Netflix japonais (avec des tonnes d’animés récents)… Vous avez Disney+ ou Amazon Prime Video ? Ça fonctionne aussi pour ces plates-formes avec plein de nouveaux contenus à découvrir !

Netflix : quelques films et séries inédits dans le catalogue américain

Orange Mécanique

Vol au-dessus d’un Nid de Coucou

The Hateful Eight

Starship Trooper

Mad Max

Indiana Jones (les 4 films)

Drive

The Tudors

The Twilight Zone (La 4ème Dimension)

The Queen

James Bond (Casino Royale, Quantum of Solace, etc.)

Dexter

Jurassic Park (1, 2 et 3)

Retour vers le Futur 2 et 3

Le Bon, la Brute et le Truand

Ace Ventura

L’Histoire sans Fin

Taxi Driver

…

CyberGhost : un prix imbattable

Cyberghost propose actuellement une offre à 2 €/mois (avec 3 mois gratuits et 45 jours satisfait ou remboursé). C’est une économie de 83% par rapport au prix mensuel de base et vous avez 45 jours pour revenir sur votre décision. Une affaire à saisir. Vous aussi rejoignez les 35 millions d’autres «ghosties» (le nom donné aux utilisateurs de CyberGhost), sécurisez votre connexion à Internet et profitez de serveurs dédiés au stream ou au téléchargement Torrent… Rappelons par ailleurs que CyberGhost est le service numéro 1 sur notre classement 2020 des meilleurs VPN et qu’il récolte un 4,8/5 chez Trustpilot.

Tutoriel : Netflix US avec CyberGhost

1/ Une IP américaine

Une fois que vous vous êtes inscrit à CyberGhost en suivant ce lien, installez l’application mobile ou PC et sélectionnez Pour le streaming>États-Unis optimisé pour Netflix US dans la liste des serveurs (sur mobile ce sera dans Se connecter à>Streaming>États-Unis optimisé pour Netflix US). En quelques secondes, vous voici connecté !

2/ Sur Android : effacez le cache de Netflix

Avant de lancer Netflix, allez faire un tour dans les Paramètres puis dans Applications et effacez le cache de l’appli. Cela aura pour effet de réinitialiser les préférences de connexion. Lancez Netflix. Sur votre navigateur PC ou Mac, il n’y a normalement rien à faire ! Supprimez les cookies du site si vous n‘arrivez pas à vous connecter.

3/ Du contenu inédit toutes les semaines !

En lançant Netflix, vous serez alors «américain». Ce n’est pas flagrant puisque les menus sont en français. Il y a pourtant une astuce pour savoir si cela fonctionne : Sur Netflix trouvez la ligne qui dit normalement Top10 en France aujourd’hui : elle devrait se transformer en Top10 aux États-Unis aujourd’hui. Choisissez le film ou la série de votre choix et n’oubliez pas de faire un tour dans les options pour mettre le doublage français ou à défaut, afficher les sous-titres.