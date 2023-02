Comment placer un widget sur l’accueil de votre téléphone Android ?

Peu populaires de nos jours, les widgets Android sont très pratiques si on sait bien les utiliser. Ces éléments graphiques qui prennent place sur votre écran d’accueil permettent d’afficher la météo, une liste de course, un agenda, des actualités, des promos…

Certains en sont fans et d’autres ne veulent pas en entendre parler : les widgets sont toujours d’actualité en 2023. Il s’agit tout simplement de blocs de différentes tailles à intégrer à votre écran d’accueil. Lorsque vous installez une application, cette dernière propose presque tout le temps d’un ou plusieurs widgets associé. Par exemple une appli bancaire permet d’afficher un widget avec son solde. Pour pouvez donc voir si vous êtes à découvert sans avoir à lancer votre application. On passe souvent à côté, mais les widgets ont plein de choses sympas à proposer. Mais où les trouve-t-on ?

Où sont les widgets Android et comment les utiliser ?

1/ La liste des widgets

Pour ajouter un widget à votre écran, il suffit de faire un appui long sur une zone libre de votre écran d’accueil. Un menu va alors s’ouvrir et vous pourrez choisir le widget de votre choix. Si vous ne voyez pas ce que vous voulez, c’est que vous n’avez pas installé l’application qui permet d’afficher le widget.

2/ Placez votre widget

Sélectionnez votre widget, encore une fois avec un appui long, et surtout ne relâchez pas votre pression. Placez votre widget sur votre écran d’accueil là où vous le souhaitez. Il est même possible de faire défiler les différents panneaux de votre écran d’accueil. On peut choir des widgets en fonction de leur taille, mais on peut aussi très bien les redimensionner – encore une fois avec un appui long.

3/ Des tonnes de widgets !

On trouve des widgets pour tout : activer son VPN, afficher des photos, la météo, les nouveautés Netflix, des news, son agenda, sa consommation de forfait mobile, le prix du Bitcoin, la quantité de RAM utilisée, son compte en banque, etc.