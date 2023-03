Comment modifier des PDF depuis votre téléphone avec Google Drive ?

Depuis le cloud Google Drive, il est possible d’ouvrir un bon nombre de formats de fichiers, il est par contre rare de pouvoir les éditer directement sans passer par une application externe. Or depuis peu, on peut annoter ses PDF directement depuis l’interface de Drive.

Ce n’est pas non plus une révolution, mais cela peut-être pratique si vous travaillez uniquement avec votre mobile : il est maintenant possible d’annoter des PDF directement depuis l’interface de Google Drive. Pas besoin de l’enregistrer en local sur votre smartphone et plus besoin d’ouvrir une application dédiée à cette tâche. Les annotations sont rudimentaires, mais bien pratiques si vous n’avez rien d’autre sous la main. Il est possible de remplir des champs de formulaire, de surligner en fluo, de prendre des notes à main levée ou au stylet. Pas besoin d’avoir le dernier smartphone en date puisqu’il vous suffit d’un appareil sous Android 6 pour en profiter. D’ailleurs, si vous avez toujours un téléphone de ce type, sachez que cette version de l’OS est sortie en 2015 et que vous n’êtes pas du tout protégé contre ses failles de sécurité depuis un bon nombre d’années déjà…

Comment faire ?

Allez dans l’application Drive et ouvrez votre PDF. Vous n’avez pas de PDF ? Il suffit d’en transférer un depuis votre ordinateur pour essayer. Le plus simple est de vous envoyer un e-mail avec le fichier attaché. Ouvrez cet e-mail sur votre mobile et cliquez sur l’icône « Drive ». Après avoir ouvert votre PDF dans Google Drive, vous aurez le choix entre Remplissage de formulaire et Annotation. Dans cette dernière partie, vous pourrez utiliser les outils à votre disposition en bas : tracez des traits directement sur le PDF, surlignez des éléments, effacez vos annotations avec la gomme, annulez une action, rétablissez-les ou masquez-les. À la fin, vous pourrez enregistrer les modifications dans le fichier d’origine ou dans un nouveau fichier.