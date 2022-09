Comment mesurer la distance entre plusieurs points sur Google Maps ?

Google Map est équipé d’une fonctionnalité très pratique qui vous permet de mesurer la distance séparant des points sur une carte. On vous rassure : rien de bien compliqué ! On vous montre tout dans ce petit tutoriel.

Mesurer une distance sur votre appareil Android

Mesurer une distance sur votre appareil Android, il n’y a rien de plus simple. Ouvrez simplement votre application Google Maps, puis sur la carte affichée appuyez de façon prolongée à n’importe quel endroit (qui sera le point de départ de la mesure) tant que cet endroit ne correspond pas à un nom ou à une icône.

Un repère rouge va apparaître :

Il vous suffit de toucher ce repère une fois afin de voir apparaître une nouvelle page sur laquelle vous allez pouvoir sélectionner : Mesurer une distance.

Cliquez sur ce lien une fois, la carte va apparaître une nouvelle fois. Déplacez-la afin de positionner le cercle noir sur le point à ajouter. La distance totale devrait normalement apparaître lorsque vous déplacez la carte. Sur l’image ci-dessous, 0,1 mile (soit environ 170 mètres).

Il est possible d’ajouter un point supplémentaire en cliquant simplement sur le bouton bleu + situé en bas à droite. En cas d’erreur, on peut aussi annuler le point précédent ou bien réinitialiser totalement la mesure de distance :

Quel que soit le nombre de points, la distance totale (exprimée en kilomètres ou en miles) apparait en bas à gauche de l’écran.

Lorsque vous aurez achevé votre mesure, cliquez simplement sur l’icône en forme de flèche située en haut à gauche de l’écran afin de revenir sur la page précédente.

Comment mesurer la distance sur votre ordinateur ?

On peut aussi mesurer la distance entre des points d’une carte sur son ordinateur. Ouvrez simplement Google Maps puis effectuez un clic droit sur le point de départ, choisissez Mesurer une distance dans le menu déroulant, puis faites un clic gauche sur un autre endroit de la carte, et ainsi de suite pour chaque nouveau point de votre itinéraire. Vous pourrez ainsi obtenir la distance entre chaque point, la distance totale, et le cas échéant la surface de la zone que vous avez sélectionnée.