Comment enregistrer vos émissions télé préférées avec Captvty ?

La télévision de rattrapage (TVR) est un très bon moyen légal de revoir ou de voir un programme que l’on aurait raté lors de sa diffusion à la télévision. Aucun service de ce type ne propose d’enregistrer les émissions sans doute parce qu’il serait alors possible de passer la publicité. Pourquoi ne pourriez-vous pas enregistrer le journal de 20h, Koh-Lanta ou Le Bonheur est dans le Pré comme sur un bon vieux magnétoscope et en profiter dans le train, dans le bus ou dans un lieu sans connexion Internet ?

Une solution pour toutes les chaînes

Alors qu’auparavant vous deviez télécharger un logiciel spécifique pour chaque type de flux vidéo, Captvty (prononcez «Captivity») vous permet de le faire pour presque tous les services de TVR : TF1, France Télévision, Canal+, M6, ARTE, Direct 8, W9, TMC, TFX, NRJ 12, LCP, France 4, BFM TV, CNEWS, Gulli, TV5 Monde, etc. L’interface est très claire puisqu’il vous suffit de sélectionner la chaîne et l’émission de votre choix dans le menu et choisir de la visionner ou de l’enregistrer. Le fichier vidéo ainsi crée pourra être lu avec votre lecteur multimédia habituel sur votre PC, votre smartphone ou n’importe quel autre appareil. Il est aussi possible d’enregistrer les directs et de convertir les fichiers que vous avez enregistrés. Captvty est gratuit, mais vous pouvez faire un don sur le site officiel pour encourager son auteur français.

1/ Téléchargement et URL personnalisée

Sur le site officiel, cliquez sur Télécharger puis décompactez l’archive pour la mettre dans le dossier de votre choix. Double-cliquez sur l’icône Captvty pour afficher l’interface. Sur l’icône en haut dans la colonne de gauche vous verrez une option permettant de placer directement une URL dans le cas où le programme qui vous intéresse n’est pas sur une chaîne listée. Il est possible de choisir le format et la qualité de la compression.

2/ Demandez le programme !

Dans le cas contraire, il suffit de cliquer sur la chaîne de votre choix. Au bout de quelques secondes, une liste d’émission va alors s’afficher. Il suffit alors de trouver votre bonheur ou de faire un tri grâce au menu déroulant du haut. Il est par exemple possible de ne choisir que les émissions de fiction, les documentaires ou les émissions diffusées de telle à telle heure.

3/ La conversion

Dans le panneau en bas, il est possible d’avoir des détails sur l’émission (date de diffusion, durée, etc.) À vous ensuite de choisir entre les deux boutons Visionner ou Télécharger. Par défaut, le logiciel utilise le lecteur intégré pour visionner la plupart des vidéos. Dans l’onglet Conversion, il est possible de passer votre enregistrement aux formats MP4 ou MKV.

4/ Le direct

Dans l’onglet Enregistrement du direct, vous pouvez enregistrer le direct ! Il suffit de faire son choix dans la grille de programme. L’avantage de cette solution ? La plupart du temps, les émissions diffusées sont ajoutées au site de rattrapage le lendemain. Avec cette option, vous pourrez programmer l’enregistrement d’une émission le matin pour la regarder le soir par exemple…