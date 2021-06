Comment désactiver le correcteur automatique sur Android et iOS

Rien de plus rageant que de voir le correcteur automatique faire n’importe quoi dans nos SMS. Pour vous éviter des moments gênants, il suffit de désactiver cette fonctionnalité. On vous explique comment faire.

On a tous au moins une fois vécu ce moment gênant, où le correcteur orthographique a changé un mot à la dernière minute de votre texto. Trop tard, le message est parti, et le « Je suis là dans 5 minutes patron » se transforme « Je suce là dans 5 minutes patron ». De quoi créer un profond malaise. Afin d’éviter ce genre de situation, sachez qu’il est possible de désactiver votre correcteur automatique sur votre smartphone Android ou iOS.

Notez que la manipulation peut être légèrement différente selon votre smartphone. En effet, selon votre surcouche (EMUI, One UI, OxygenOS, etc.) et selon le clavier virtuel que vous utilisez, les différentes étapes ne seront pas forcément les mêmes. Pour votre information, nous avons effectué ce tutoriel sur un Huawei P30 sous EMUI 11, la surcouche du constructeur basé sur Android 10.

Comment désactiver le correcteur automatique sur Android ?

Si vous êtes propriétaire d’un smartphone Android, il faudra suivre les étapes suivantes pour désactiver le correcteur automatiquement :

Rendez-vous dans les Paramètres de votre appareil

de votre appareil Direction maintenant l’onglet Langue & saisie (qui peut aussi se trouver dans Système )



(qui peut aussi se trouver dans ) Ici, vous trouverez la liste de l’ensemble des claviers virtuels disponibles, comme Microsoft SwitftKey, le clavier Samsung ou encore Gboard (qu’on trouve aussi dans Clavier à l’écran )

) Cliquez sur le clavier virtuel que vous utilisez, puis appuyez sur Saisie

Décochez la correction automatique ou le remplacement automatique sur les smartphones récents de Samsung

Une autre méthode consiste à se rendre dans l’onglet Plus de paramètres de saisie dans le menu Langue & saisie. Direction ensuite Vérification orthographique pour désactiver la fonctionnalité. Notez que depuis ce menu, vous pourrez voir quel est votre vérificateur orthographique par défaut, dans notre cas Gboard.

Comment désactiver le correcteur automatique sur iOS ?

Et si vous êtes propriétaire d’un iPhone, la manipulation est simplissime :

Rendez-vous dans l’app Réglages

Touchez Général , puis Claviers

, puis Désactivez alors l’option Correction automatique, qui pour rappel, est activée par défaut

Notez toutefois que le correcteur de l’iPhone peut apprendre vos mots personnels ou caractérisés par une orthographe de votre crue. Dans ce cas précis, la proposition s’affiche entre guillemets au bas de la fenêtre de saisie. Cliquez dessus lorsque l’iPhone la propose pour la mémoriser dans le dictionnaire de l’appareil et pouvoir l’utiliser ultérieurement.