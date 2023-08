Comment débloquer un « iPhone indisponible » ?

« iPhone indisponible » : c’est un peu la hantise des utilisateurs à la pomme. Sur iOS, ce message signifie que le mot de passe de déverrouillage a été entré trop de fois de manière infructueuse. Si vous avez oublié votre sésame ou qu’un enfant a touché à votre appareil, nous allons vous expliquer comment réinitialiser votre iPhone et reprendre la main.

Sur iPhone, il existe une protection intelligente de l’appareil si quelqu’un essaye de le déverrouiller. Si vous essayez de rentrer le code 6 fois sans succès, l’iPhone va se mettre en mode indisponible pendant une minute puis 5, 15 et enfin pendant une heure au bout de 10 essais. Faites très attention, car votre appareil est peut-être réglé pour effacer l’intégralité de son contenu à partir de cette étape. Vous pourriez alors tout perdre. Si vous avez oublié votre code, il faudra alors réinitialiser votre authentification pour ne pas vous retrouver dans de beaux draps. Voici donc comment débloquer un iPhone sans code…

Débloquer un iPhone indisponible avec iTunes

La première méthode consiste à utiliser le logiciel iTunes. Commencez par configurer votre iPhone « indisponible » en mode récupération et connectez-le à iTunes. Sélectionnez le bouton Restaurer pour que le programme télécharge la dernière version de l’OS sur votre smartphone. Le problème ici c’est qu’iTunes va restaurer les paramètres d’usine. Et si vous n’avez pas fait de sauvegarde récemment…

Débloquer un iPhone indisponible sans code

Cette méthode fonctionne avec les iPhone de la version 7 à 14 en comptant les modèles X, XS et XR. Commencez par télécharger gratuitement Tenorshare 4uKey pour iOS. Lancez le logiciel et branchez votre appareil sur l’ordinateur en utilisant le câble idoine.

Une fois que l’iPhone sera détecté, cliquez sur Commencer. Le logiciel 4uKey sélectionnera le dernier firmware : téléchargez-le sur votre PC.

4uKey va alors contourner l’écran « iPhone indisponible » en réinitialisant les données internes de l’appareil. Au bout de quelques minutes, vous aurez supprimé l’identifiant Apple et vous devrez en choisir un autre sans perdre les données qui sont stockées sur votre téléphone !

Débloquer un iPhone indisponible avec la fonction Localiser

Il est aussi possible d’utiliser la fonction Localiser de votre iPhone. Connectez-vous sur un autre appareil avec vos identifiants Apple et faites Trouver iPhone. Sélectionnez l’iPhone indisponible et effacez son contenu. Ici vous aurez le même souci qu’avec la méthode utilisant iTunes : il faudra avoir une sauvegarde récente pour récupérer le contenu de votre appareil.

Conclusion

Si vous ne savez pas quoi faire avec un téléphone qui affiche « iPhone indisponible », il est toujours possible de s’en sortir avec les outils d’Apple. Le seul problème c’est que si votre sauvegarde date un peu, vous allez perdre certaines données. De son côté, Tenorshare 4uKey permet de désactiver cette protection sans avoir à remettre votre appareil à zéro. Ce programme permet aussi de gérer un appareil qui a l’écran cassé ou qui affiche le message d’erreur 0xE8000015 sur iTunes.