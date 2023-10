Comment créer un tableau Excel avec votre appareil photo ?

C’est beau la technologie ! Imaginez-vous qu’au lieu de remplir les cases d’un tableau Exel comme un boomer, vous puissiez prendre les données en photos et les récupérer directement sous forme de fichier XLS. C’est facile, gratuit et presque parfait avec la version Android d’Excel…

Vous avez un tableau sur une feuille de papier et vous devez numériser les données dans un fichier XLS ? Bien sûr il fait 3 km de long et vous imaginez en avoir des heures pour entrer les données une à une dans le logiciel très fun qu’est Excel. Si on vous disait qu’il suffit de prendre une photo de votre tableau, de faire une ou deux manipulations pour récupérer les données directement organisées dans un beau fichier ? Le plus beau c’est que c’est gratuit et que ça peut se faire directement depuis votre smartphone en 2 minutes.

C’est magique (ou presque) !

Il s’agit en fait d’une technologie pas si récente que ça : l’OCR pour « optical character recognition » ou reconnaissance optique de caractères dans la langue de JuL. L’appli va simplement reconnaître les caractères imprimés sur la feuille avec les lignes et colonnes du tableau. Il va simplement les retranscrire du mieux qu’il peut. Et le résultat est très probant ! Au lieu de rentrer les données à la main, vous n’avez qu’à vérifier que l’orthographe est respectée et que les caractères ont bien été reconnus.

Durant nos essais, rares ont été les fois où l’appli est passée au travers. Voyons comment faire…

Utilisez votre appareil photo pour remplir votre classeur Excel !

1/ Sacré Microsoft…

Commencez par télécharger l’application Excel. Refusez l’offre d’essai Microsoft 365 ou l’inscription au cloud. Ce que nous vous proposons de faire est gratuit et vous devez à chaque fois trouver l’échappatoire pour ne pas céder vos données : « Se connecter plus tard », « Ignorer pour le moment », etc.

2/ La bonne option…

Faites + en haut à droite pour ouvrir un document et sélectionnez Nouveau classeur dans cet appareil > Documents. En bas, à gauche appuyez sur l’icône en forme d’onglet puis sur l’icône en forme de grille avec un appareil photo (à gauche de l’ampoule).

3/ Un tableau Excel en 5 secondes !

On va alors vous demander de prendre votre tableau en photo. Ne bougez pas pour éviter les flous. Ajustez les limites en haut, en bas, à gauche et à droite puis faites continuer. En 5 secondes les données sont traitées et intégrées à votre tableau. Il suffit de vérifier les problèmes de reconnaissance, mais même là, Excel va vous aider : il vous guidera qu’il n’est pas sûr. Bravo, vous avez un nouveau tableau avec vos données : n’oubliez pas de sauvegarder !