Comment créer et vendre des NFT : devenez riche et célèbre !

NFT signifie « non-fungibles tokens » : il s’agit de jetons virtuels uniques basés sur la technologie blockchain. Le concept diffère de la cryptomonnaie, car là où un Bitcoin est interchangeable avec un autre Bitcoin, un NFT est unique (même s’il peut exister plusieurs exemplaires d’une même œuvre). Il peut par exemple s’agir d’une œuvre graphique que les gens peuvent acheter et vendre. Blockchain oblige, on peut très bien retracer son origine, son historique, ses possesseurs, ce qui fait d’un NFT une œuvre et à la fois un certificat d’authenticité numérique. Techniquement il s’agit le plus souvent d’un jeton ERC-1155 basé sur la blockchain Ethereum, mais la blockchain Tezos est aussi utilisée.

Peintures, musiques, joueurs de foot ou jeux vidéo

Les NFT peuvent donc être des œuvres graphiques (peinture, pixel art, photos…), mais on trouve aussi des œuvres musicales, des tweets, des mèmes ou des cartes à collectionner comme le propose le français Sorare avec ses joueurs de foot ou NBA Top Shot avec des moments mythiques du championnat de basket américain : dunks, tirs à trois points, paniers sur le buzzer, etc. Les NFT ont aussi envahi le monde du jeu vidéo et c’est tout à fait logique. Dans Axie Infinity par exemple, vous devez combattre des créatures à la manière de Pokémon. Sauf qu’ici la rareté de vos bestioles est garantie par la blockchain. Là où un Pokémon « rare » peut devenir très commun sur la simple volonté des développeurs (il suffit d’en mettre plus en circulation), les « Axies » disposent d’une rareté qui n’est pas artificielle : leur nombre est défini, ils sont uniques et disposent d’une véritable cote sur le marché.

OpenSea, le supermarché des NFT

Si le monde des NFT vous intéresse, OpenSea est un site qui fait autorité dans le domaine. Il s’agit d’un site où il est possible d’acquérir des NFT de toute sorte, mais aussi de créer les vôtres et même de les vendre. On peut parcourir les œuvres par curiosité, mais pour devenir acteur (achat, vente), il faudra accoler un portefeuille logiciel comme MetaMask. Nous allons voir ça dans ce tutoriel…

Créez et vendez vos propres NFT sur OpenSea

1/ Lier un « wallet » à OpenSea

Pour acheter, vendre ou signer vos propres NFT, vous devrez créer un compte. Ici pourtant, il faudra ajouter une étape indispensable : adosser un « wallet » comme MetaMask, Coinbase Wallet, WalletConnect, etc. Il s’agit d’une extension de navigateur permettant de payer ou se faire payer. Attention, vous n’êtes pas obligé de l’alimenter pour le moment. Nous avons choisi MetaMask, car c’est le plus connu. Sur le site officiel, installez la version qui correspond à votre navigateur et suivez les étapes de sa création. Il faudra choisir un mot de passe, mais le plus important réside dans la « passphrase » : 12 mots qu’il faudra noter et ne surtout pas perdre, car il s’agit de la clé unique vers votre portefeuille.

2/ Acheter et vendre des NFT sur OpenSea

Une fois que le portefeuille est créé, il faudra juste le lier avec OpenSea. Sur le site OpenSea, faites Profile puis Connect your wallet. Choisissez MetaMask et entrez votre mot de passe. Libre à vous d’éditer votre profil avec votre photo, vos infos persos : bio, comptes Instagram, Twitter, etc. Vous pouvez alors allez dans Explore et acheter des NFT. On trouve un peu de tout et il faudra activer des filtres : achat immédiat (Buy Now), les NFT aux enchères (Auction), les nouveautés, les promotions, les NFT groupés (Bundle). Il y a aussi un classement des artistes les plus en vue, car comme pour le marché de l’art, les NFT sont accessoirement un moyen de s’enrichir. En achetant l’œuvre d’un artiste peu connu qui va décoller, on peut faire de belles plus-values. C’est un business.

3/ Créer son NFT sur OpenSea

Pour créer un NFT, cliquez sur Create et uploadez le fichier de votre choix : image, vidéo, audio ou modèle 3D. Les fichiers pris en charge sont nombreux. Vous devrez nommer votre création et il est aussi possible de lui adjoindre un site où l’acheteur potentiel pourra trouver des informations annexes, mais cela reste facultatif. Vous pourrez aussi ajouter une description, du contenu additionnel (il est possible de donner un cadeau à l’acheteur potentiel pour donner plus de valeur à votre NFT). Si votre NFT est un contenu pour adulte, il faudra activer le Explicit & Sensitive Content. Vous devrez aussi mettre le nombre d’exemplaires en vente et choisir votre blockchain. C’est important : avec Ethereum, vous devrez mettre en dépôt une somme qui servira à valider la transaction si jamais votre NFT se vend. Dans le cas contraire, cette somme sera restituée bien sûr, mais si vous débutez vous pouvez aussi choisir Polygon qui est « gas-free » : vous n’avez pas d’argent à bloquer et un pourcentage de 2,5 % sera prélevé sur la transaction. Cliquez sur Create en bas de la page pour le processus final.

4/ Vendre son NFT sur OpenSea

Voilà, votre NFT est créé ! Il va maintenant falloir le vendre pour devenir millionnaire. Cliquez sur Sell et définissez le prix. En ce moment 0.01 ETH représente 42 $. Notez qu’avec Polygon, il n’est pas possible d’accéder au système d’enchères, vous êtes cantonné au système de prix fixe. Votre NFT sera listé 1 jour, 3 jours, une semaine ou 6 mois. Faites Complete listing et signez avec votre portefeuille, il s’ouvrira automatiquement. Félicitation, votre premier NFT est en vente ! Un riche investisseur reconnaissant votre talent viendra sans doute acheter votre bouillie de pixels pour une somme exorbitante. Votre fortune est faite !

