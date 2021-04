Comment couper une vidéo sur Mac ?

Sur Mac, il existe 3 logiciels qui ont le vent en poupe en ce moment dans le monde de la manipulation de vidéo : Movavi, Filmora et Hitpaw. Application de filtres, contrôle de la vitesse de lecture, transitions, titrages, effets en tous genres, conversion, ajout d’une piste sonore, fusion, ajustement de la luminosité, couper-coller Mac, fusion, etc. Alors bien sûr couper une vidéo ne pose aucun problème à ces logiciels. Seul hic, la version gratuite de ces logiciels ajouter un filigrane sur les vidéos traitées. Pour se débarrasser de ce logo disgracieux, il faudra utiliser une version payante. Mais dans ce domaine, ces logiciels ne sont pas tous égaux…

Pourquoi se ruiner ?

Movavi coûte 39,95 € par an et la licence de Filmora est de 39,99 €. Ce ne sont pas des sommes folles, mais pourquoi payer plus cher ? En ce moment leur concurrent Hitpaw est proposé à seulement 19,99 € pour une utilisation illimitée d’un an. Que vous soyez YouTubeurs ou que vous vouliez juste un outil performant pour traiter vos vidéos et faire vos montages, Hitpaw est une solution de choix. Nous avons d’ailleurs décidé de prendre ce logiciel comme exemple pour notre tuto. Il faut dire qu’on a rarement vu plus simple pour manipuler ses vidéos : le logiciel est aussi très peu gourmand en ressource, même un vieil ordinateur peut le faire fonctionner.

Hitpaw : couper une vidéo et les principales fonctions

1/ Les principales fonctions de Hitpaw

Hitpaw est une trousse à outils qui propose pas mal de fonctionnalités intéressantes : recadrer, pivoter, redimensionner, fusionner, convertir, transformer en GIF, ajuster (luminosité, saturation, contraste), contrôler la vitesse, ajouter de la musique, faire de l’animation en stop motion. Mais ce qui nous intéresse ici c’est bien sûr le découpage.

2/ Votre fichier

Pour couper une vidéo sur Mac (mais cela fonctionne aussi bien sous Windows), il faudra aller dans Couper vidéo. Hitpaw prend en charge énormément de types de fichiers, ne vos faites pas de souci de ce côté-là. Chercher votre vidéo dans l’arborescence de votre disque dur ou faites un glisser-déposer directement dans la fenêtre.

3/ Coupez !

Depuis l’interface du logiciel, vous pourrez lire la vidéo, décaler le début et la fin avec la souris et même être encore plus précis en renseignant à la seconde près à quel endroit vous souhaitez voir la coupe. La vidéo finale sera celle que vous verrez dans la zone entourée de jaune. On ne peut pas faire plus simple : un enfant pourrait couper une vidéo avec Hitpaw.

4/ Enregistrez votre travail

Il ne faudra pas oublier d’enregistrer votre nouveau fichier ! Dans Remplacer la vidéo, vous pourrez choisir le même emplacement, mais nous vous conseillons d’en spécifiez un autre : c’est plutôt conseillé pour éviter de supprimer l’original ou de se mélanger les pinceaux. Faites ensuite Exporter et le fichier sera enregistré là où vous le désirez. Ce dernier sera sauvegardé dans le format d’origine, mais si vous voulez changer cela, faites-le avec Hitpaw : le logiciel permet de convertir un fichier vers plein d’autres formats…

5/ Le résultat

Avant de fermer Hitpaw, vérifiez bien que votre vidéo est coupée à l’endroit ou vous le souhaitez. Le mieux est de le faire avec le lecteur multimédia VLC, mais vous pouvez très bien utiliser le logiciel de base de votre ordinateur ou celui que vous avez l’habitude d’utiliser. L’avantage de VLC c’est qu’il lit énormément de fichiers, même les plus exotiques. Si le résultat vous satisfait, il suffira d’obtenir la licence de Hitpaw à 19,99 €/an et vous débarrasser ainsi du filigrane.Notez que c’est la formule la plus avantageuse puisque le mois d’utilisation coute 8,99 € : en prenant la formule l’année, vous économisez une somme considérable.