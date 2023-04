Comment copier-coller le texte d’une image ou d’une photo avec l’OCR ?

En 2023, les smartphones récents peuvent très bien reconnaître des messages sur une photo pour les extraire au format texte. Ce qui nécessitait auparavant un matériel spécifique prend moins de 2 secondes avec l’IA et un téléphone sous Android.

Le but de la manœuvre ?

Vous pouvez très bien prendre en photo le résumé d’un cours pour le copier dans Word, ou récupérer une liste de course pour l’envoyer plus facilement par WhatsApp. Il est même possible de traduire ce texte : en voyage vous pouvez donc comprendre ce mot laissé sur votre porte, cette publicité, ce panneau de signalisation, ces horaires d’ouverture, etc.

Extraire le texte d’une image avec votre appareil Android

1/ Avec Google Photos (Pixel et appareils récents)

Sur les Google Pixel ou sur tous les autres appareils permettant d’installer Google Photos, il suffit de prendre un cliché et de l’ouvrir avec cette application. On devrait vous suggérer Copier le texte de l’image, mais vous pouvez allez dans Lens puis Texte. De là, il est possible de sélectionner le texte, le copier, rechercher la signification sur Google, écouter ce qui est écrit (très sympa à l’étranger où si vous apprenez une langue), traduire et copier sur l’ordinateur si vous en avez un qui est associé à votre comte. Dans notre exemple nous avons pris en photos des recommandations d’un centre aéré et nous les avons traduites en ukrainien pour une maman.

2/ Avec les appareils Samsung

Sur les appareils Samsung, la reconnaissance de caractères se fait même à la volée ! Vous savez sans doute qu’il est possible de scanner un document avec votre appareil Samsung, mais il est aussi possible de récupérer le texte sous forme numérique. Mettez un texte dans le viseur de votre appareil photo et appuyez sur l’icône en forme de T lorsqu’elle s’affichera. D’ici vous pourrez choisir Numérisation pour un scan ou Extraction texte. Sélectionner le texte en surbrillance et Copier ou Partager. Notez que sur les Samsung, vous pouvez aussi utiliser Google Lens.