Comment connecter son téléphone à son ordinateur en USB ?

Bon, si vous branchez votre smartphone à votre ordinateur en USB, votre appareil se mettra en charge. C’est pratique, mais des fois, on veut aller plus loin. Alors, selon les modèles Android, il faut prendre des chemins divers et variés pour accéder au transfert USB.

Préparez votre base

Assurez-vous d’avoir un câble compatible avec votre smartphone , aujourd’hui la plupart sont en USB-C.

, aujourd’hui la plupart sont en USB-C. Vérifiez si votre ordinateur bénéficie d’une connectique USB-C ; le cas contraire, des adaptateurs sont disponibles en commerce. Notez quand même que dans la plupart des boîtes de smartphone on trouvera un câble USB-C vers USB-A (les fiches plates classiques)

Comment transférer des fichiers entre son smartphone et son PC en USB ?

Dans la plupart des cas, le processus de connexion est simple. Il ne requiert pas de manipulation particulière, les constructeurs ayant pensé à la simplicité.

Déverrouillez le smartphone

le smartphone Une fois connecté, une notification Appareil en charge via USB apparaît

apparaît Sous le titre Utiliser la connexion USB pour, sélectionnez Transfert de fichiers

pour, sélectionnez Une fenêtre s’ouvre sur le PC , permettant de transférer des documents

, permettant de transférer des documents Une fois terminé, vous pouvez éjecter le portable de Windows

Pour d’autres terminaux, comme un ordinateur Mac, il est nécessaire de recourir à un logiciel compatible. Il faut donc installer Android File Transfer sur votre PC pour pouvoir accéder aux interactions équivalentes à Windows.

Activer le mode Développeur

Dans certains cas, il faudra déverrouiller les accès du mobile pour permettre le débogage USB (pour les développeurs). On peut aussi paramétrer le mode USB par défaut. Pour ce faire :

Ouvrez les Paramètres

Sélectionnez À propos du téléphone ou Système

Tapotez sept fois de suite Numéro de build (ce numéro peut aussi se trouver dans Paramètres avancés)

(ce numéro peut aussi se trouver dans Paramètres avancés) Si demandé, fournissez le code PIN ou le mot de passe requis

requis Un message vous indiquera que Vous êtes maintenant un développeur

Vous pouvez maintenant modifier le Mode USB par défaut , depuis : a. Paramètres b. Système c. Avancé

, depuis :

En fonction de votre marque, les dénominations et emplacements peuvent légèrement changer. Cependant, la logique reste la même sous Android. La dernière mise à jour Google vient d’ailleurs unifier petit à petit les méthodes de transfert USB entre smartphone et PC.