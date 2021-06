Comme vous le savez, Android est l’un des systèmes d’exploitation les plus utilisés au monde, avec plus de 2,5 milliards d’utilisateurs au compteur. Et si l’expérience « originale » est à chercher du côté des Google Pixel, de nombreux constructeurs n’ont pas hésité à apporter quelques retouches bien senties (ou non) à l’OS de Google. Ces skins, c’est ce qu’on appelle des surcouches.

Par exemple, Huawei, Samsung et Xiaomi, pour ne citer qu’eux, proposent leur surcouche respective, à savoir EMUI, OneUI et MIUI. Toutes les trois sont très différentes, que ce soit en termes de design, de fonctionnalités, ou d’organisation des menus. Et justement, comme nous allons aborder un tutoriel dédié à la modification des applications par défaut, sachez que le processus décrit ci-dessous pourra être légèrement différent selon votre version d’Android et votre surcouche.

Notez que nous avons effectué ce pas-à-pas sur un Huawei P30 sous EMUI 11, la surcouche du constructeur basé sur Android 10. Ceci étant dit, revenons à nos moutons. Il arrive parfois que les applications par défaut mises en place par le constructeur de notre smartphone ne nous enchantent pas des masses. Sachez qu’il est possible de les changer en quelques clics seulement. Suivez le guide !

Comment changer les applications par défaut sur Android

L’ensemble du processus ne prendra que quelques minutes. C’est parti :

En premier lieu, rendez-vous dans les Paramètres de votre smartphone, soit en passant par l’engrenage depuis les raccourcis, soit en passant via le menu Cherchez ensuite l’onglet Applications ou Applications et Notifications selon votre version d’Android Cliquez ensuite sur le bouton Applications à utiliser par défaut Ici, vous aurez une première liste des principales applications par défaut pour l’écran d’accueil, l’assistance, les SMS, les appels ou encore le navigateur Internet Cliquez sur Plus d’applications par défaut pour si vous souhaitez attribuer d’autres applications à des fonctionnalités précises comme l’écoute de musique, l’ouverture d’un fichier PDF ou la lecture d’une vidéo

Notez par ailleurs que lorsque vous téléchargez une application de remplacement depuis le Google Play Store, il vous sera demandé à l’issue de l’installation si vous souhaitez utiliser cette application par défaut dans son domaine propre (navigateur, musique, banque, etc.). Voilà, vous savez désormais comment modifier vos applications par défaut en un éclair !