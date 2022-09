Comment bloquer (et débloquer) un numéro de téléphone sous Android ?

Le démarchage au téléphone est devenu insupportable. Le service Bloctel ne fonctionne qu’avec les sociétés qui respectent la loi, mais les autres ne se privent pas pour vous déranger tout au long de la journée. La mode du moment c’est l’arnaque aux formations CPF, mais il existe quantité d’autres démarcheurs qui veulent vous vendre tout et n’importe quoi : piscine, rénovation de votre maison, abonnement, forfait, etc. Mais il n’y a pas que des sociétés insistantes ou peu scrupuleuses : des personnes un peu tordues peuvent aussi pratiquer le harcèlement. Nous allons donc voir comment bloquer un numéro de téléphone depuis Android, mais aussi bannir les numéros inconnus…

Blocage et déblocage facile sous Android

1/ Bloquez un numéro ou les numéros masqués

Même si vous avez répondu poliment au téléphone lorsqu’un démarcheur vous appelle, il se peut qu’il rappelle avec le même numéro. Dans ce cas, allez dans l’application Téléphone et dans Récents retrouvez l’importun. Appuyez sur les trois petits points en haut à droite. Faites Bloquer des numéros puis Bloquer. En cochant Signaler comme spam, vous allez aussi aider les autres utilisateurs, car si vous êtes suffisamment nombreux à faire de même, vous allez pouvoir faire en sorte d’avertir tous les utilisateurs de smartphones sous un Android récents (versions 10, 11, 12 et 13).

2/ Débloquez mamy !

Vous avez fait une bêtise en bloquant le nouveau numéro de votre douce grand-mère ? Pas de problème, il suffit d’aller dans vos Contacts et de choisir Paramètres, toujours dans le menu avec les trois petits points. Dans Numéros bloqués, débloquez mamy en appuyant sur la petite croix. C’est aussi ici que vous pourrez interdire les numéros inconnus. Attention, car il arrive souvent que les administrations comme la Sécu ou la CAF vous appellent en mode masqué. C’est à vous de voir, mais si un malin vous harcèle c’est une bonne solution pour le zapper. Les numéros bloqués n’ont même pas accès à votre messagerie vocale.

3/ Chez Xiaomi et les autres

Ces astuces sont valables pour les versions Android stock sans modifications (Google Pixel, Asus, Sony, etc.) Pour les autres, c’est presque la même chose. Chez Xiaomi par exemple, allez dans l’application Téléphone, allez sur l’engrenage en haut à droite puis Liste noire et enfin Numéros bloqués. Faites Ajouter en bas et Bloquer les numéros depuis l’onglet Récents ou depuis les Contacts. Il est possible de filtrer les appels et les SMS de manière indépendante.