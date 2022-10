Comment activer les sous-titres instantanés sur Android ?

Depuis Android 10, il est possible d’afficher des sous-titres sur son smartphone. Cette fonctionnalité permet de découvrir le contenu d‘une vidéo sans déranger les personnes autour, mais elle est aussi destinée aux malentendants. Toutes les applications sont compatibles et il est possible de traduire les conversations à la volée.

Les sous-titres instantanés automatiques sur votre appareil Android permettent d’afficher au format texte à l’écran ce qui sort du haut-parleur de l’appareil (ou devrait sortir si vous avez coupé le son). Vous pouvez alors regarder une vidéo sans le son. Le but est aussi de permettre à une personne sourde d’avoir une conversation téléphonique par exemple. On peut aussi imaginer une personne qui souhaiterait connaître un contenu sans mettre le son (podast, vidéo, message audio, etc.) Cette fonctionnalité permet de sous-titrer automatiquement les contenus vocaux ou audio sur votre téléphone et de les traduire en simultané !

Les sous-titres instantanés dans Android

1/ Dans les options d’accessibilité

Sur votre appareil, allez dans Paramètres > Accessibilité et activez Sous-titres instantanés. Notez que sur les appareils Pixel, il est possible d’activer ou de désactiver cette fonction lorsque vous activer le bouton du volume + ou -… Il suffit d’appuyer sur l’icône en bas du curseur son.

2/ Les paramètres

Une fois la fonction activée, Android va quand même vous prévenir que les conversations ne sont pas enregistrées… Dans Sous-titres instantanés, vous trouverez d’autres options plus bas pour éviter d’afficher des grossièretés, pour mettre des libellés sonores ([rires], [bruit de klaxon], etc.) et pour demander l’autorisation de sous-titrer une conversation téléphonique.

3/ Des sous-titres lors des coups de fil

Lorsqu’un correspondant va vous appeler, ses paroles seront retranscrites et affichées à l’écran. C’est très rapide, le smartphone ne commet que de rares erreurs et il est possible de traduire les paroles à la volée. Un outil très intéressant à de nombreux égards.