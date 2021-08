Avec la sauvegarde automatique de Google ou les enfants qui consultent votre téléphone sans demander la permission, le risque de dévoiler des photos privées est trop grand pour prendre ça à la légère. S’il vous arrive de prendre des clichés un peu « olé olé » et que vous ne voulez absolument pas qu’on puisse les voir à part vous, suivez le guide.

Google permet de faire une sauvegarde automatique de vos photos pour éviter de les perdre et parfois l’application Photo va vous rappeler ces bons moments à la plage d’il y a 2 ans, cette randonnée en famille l’année précédent, cet anniversaire, etc. Le problème c’est que cette sauvegarde peut aussi ressortir des photos qu’on aurait bien aimé garder pour soi. Si vous avez une TV connectée avec cette appli et que vous laissez les photos défiler sur l’écran, un drame est vite arrivé à l’heure de l’apéro avec belle-maman. Pareil lorsque vous laissez vos enfants jouer avec votre appareil : les photos ne sont jamais loin.

Comment cacher vos photos et vidéos coquines en lieu sûr…

Pour éviter ce genre de situation et que vos photos privées restent privées, il existe une solution qui porte plusieurs noms en fonction du constructeur : dossier verrouillé, dossier sécurisé, album privé… Le but est à la fois de cacher les photos de votre choix sur votre appareil (il faudra un code spécial pour les afficher), mais aussi d’interdire à Google d’opérer la sauvegarde automatique sur ces clichés. Dans ce tuto, nous allons voir comment faire avec les appareils Pixels, Samsung et Xiaomi, mais le système est le même pour presque tous les fabricants. Si votre appareil est trop ancien où que vous ne trouvez pas l’option qui permet de masquer les photos, il existe aussi la solution Dossier sécurisé avec l’application Files de Google ou LockMyPix.

Dossier verrouillé, Dossier sécurisé, Album privé : cachez vos photos privées !

1/ Sur les Google Pixel

Avec les Google Pixel, c’est directement dans l’application Photos qu’on peut accéder à un dossier de ce type. Il faut aller dans Suggestions utiles puis Dossier verrouillé pour y avoir accès. Pour mettre une photo dans ce dossier, il suffit de la sélectionner, d’aller dans le menu avec les trois petits points et de faire Déplacer dans le dossier verrouillé.

2/ Sur les appareils Samsung

Nous avons fait un article complet sur le Dossier sécurisé des appareils Samsung. Si l’application n’est pas présente sur votre appareil, téléchargez-la. Dans cette application, vous pourrez verrouiller automatiquement le dossier à l’extinction de l’écran, masquer sa présence ou non et même sauvegarder le contenu sur votre compte Samsung (facultatif). Si vous voulez mettre une photo dans ce dossier, sélectionnez-là depuis votre galerie et après avoir appuyé sur les trois petits points dans le coin et faites Déplacer vers Dossier sécurisé.

3/ Sur les appareils Xiaomi

Attention, pour Xiaomi, il faudra utiliser obligatoirement votre compte Mi. Sélectionnez la photo, allez dans le menu avec les trois petits points, faites Ajouter à l’album puis Album privé. Notez que dans ce cas de figure, vos photos seront enregistrées dans un cloud et elles seront chiffrées localement.

4/ Pour tous les appareils avec Files de Google

Si créer un compte spécifique ou laisser vos clichés dans un cloud dont vous ne savez rien ne vous plaît pas trop, il y a aussi la solution LockMyPix, une appli qui va masquer et chiffrer vos photos. Il est même possible de créer un faux coffre-fort avec le même code PIN que celui qui sert au déverrouillage pour laisser croire à un curieux qu’il a réussi à accéder à vos clichés (alors que non, ils sont dans un autre coffre qui répond à un autre code).

Sinon, il existe aussi la solution de l’application Files by Google qui permet de gérer vos fichiers, mais aussi d’accéder à un Dossier sécurisé. Ce dernier est peut-être même mieux que celui de l’application Photo des Pixel puisque vous pouvez mettre n’importe quelle sorte de documents…