Billet d’avion, hôtel, location auto… Comment utiliser un VPN pour voyager moins cher ?

Nous vous parlons souvent des VPN pour mettre en avant leurs nombreux avantages : l’anonymat, le chiffrement, le contournement de la censure, la possibilité d’accéder à certains contenus cachés de Netflix, de voir des compétitions sportives normalement payantes, etc. Mais il y a un aspect moins connu, mais tout aussi pratique : payer vos vacances moins cher ! Tout commence avec les fameux cookies que les sites placent sur votre ordinateur ou votre smartphone. Grâce à ces petits fichiers, les sites peuvent savoir vous êtes intéressé par tel ou tel produit (vols, locations, etc.) Si vous vous connectez le lendemain, vous allez parfois avoir une surprise : le prix aura augmenté de quelques euros ! Le but est de vous faire passer à l’achat, car après tout, vous ne savez pas de quoi sera fait le lendemain. Bien sûr, tous les sites ne jouent pas à ce petit jeu, mais cela peut arriver.

Un Norvégien sous iOS paiera plus cher qu’un Marocain sous Windows…

Car même sans cookies, les sites marchands disposent de certaines astuces pour vous retrouver quand même. On trouve aussi des sites qui vont regarder si vous vous connectez depuis un Mac ou un PC. Un utilisateur de macOS ou d’iOS sera considéré comme étant plus « riche » qu’un prolétaire sous Windows et là aussi les prix pourront être revus à la hausse. Mais là où les sites abusent, c’est au niveau de l’endroit d’où vous vous connectez. Vous avez plus de chance d’avoir un bon prix avec une IP tunisienne ou polonaise qu’avec votre IP française « de riche ». Nous allons voir que passer par un VPN peut vous faire économiser de l’argent… Bien sûr tout cela est légal !

Un billet d’avion moins cher en 2 clics !

1/ Avec votre IP française

En cherchant un avion Paris-Varsovie sur un site bien connu, le billet le moins cher coûte 155 € avec votre IP française.

2/ Changez de pays avec CyberGhost

Changeons maintenant notre IP pour une domiciliation en Pologne avec CyberGhost. N’oubliez pas d’effacer les cookies du site sur lequel vous cherchez pour mettre toutes les chances de votre côté ! Notez que si vous souhaitez aller en Thaïlande, il est préférable de se faire passer pour un Thaïlandais, etc.

3/ Avec une IP polonaise…

Le prix du billet est maintenant de 125 €. Soit une économie de 30 € ! Il arrive qu’en changeant d’IP, le prix soit identique, mais cela vaut le coup d’essayer non ? Cela fonctionne aussi avec les locations de voiture et les réservations d’hôtel, etc.

