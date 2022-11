Vocalremover : Supprimez les paroles d’une chanson pour en faire un karaoké !

Vous aimeriez parfois bidouiller vos pistes audio préférées mais maîtriser un logiciel musical n’est pas le plus simple au monde. Que ce soit le gratuit Audacity ou les payants Cubase et Pro Tools, oui, vous pouvez faire beaucoup de choses mais difficile de s’y retrouver sans éplucher le manuel et s’avaler des tutos pendant des semaines. Alors pour ceux qui cherchent un outil simple et rapide, on vous aiguille vers Vocalremover.

Vocalremover : la piste bluffante

Vocalremover est un site internet qui regroupe plusieurs outils en ligne. Oui, et c’est déjà son premier avantage : il va fonctionner quel que soit la puissance de votre ordinateur ou de votre téléphone. Vous pouvez même le mettre en français en cliquant sur le drapeau en bas à gauche.

Il permet tout d’abord de dissocier les pistes musicales et vocales. Vous pouvez ainsi transformer n’importe quelle chanson en format karaoké. Mais aussi ne garder que la piste de chant pour vraiment profiter de la performance de votre chanteur ou chanteuse préféré. Vous pouvez aussi régler la puissance de chaque piste pour faire votre propre mix.

Autre outil incroyable, Vocalremover permet de changer la tonalité et la vitesse d’une chanson. Vous pourrez donc vous amuser là aussi à découvrir de nouvelles facettes des tubes que vous pensiez connaître. Mais le site ne s’arrête pas là et vous permet de couper des pistes ou d’en coller plusieurs ensemble. Il incorpore également un enregistreur ainsi qu’une fonction karaoké qui vous propose de capter votre chant par-dessus un fond musical. Enfin, une dernière option vous permet de découvrir la tonalité et la vitesse en BPM d’un morceau.

Pour chacune des options sus-citées, vous pourrez bien sûr enregistrer le résultat en mp3 ou en wav. Vocalremover a vraiment tout pour plaire… si ce n’est que son utilisation est limitée par jour pour chaque adresse IP en attendant le lancement d’une offre avec création de compte. Après, si vous avez un VPN et que vous changez votre position, vous pouvez régler assez facilement le problème.