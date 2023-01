Ne jetez pas votre ancien smartphone : 4 astuces pour lui donner une nouvelle vie

Changer régulièrement de smartphone est aujourd’hui devenu un sport mondial auquel des millions de personnes s’adonnent. Il faut dire que les constructeurs n’en finissent plus de nous attirer vers leurs nouveaux modèles toujours plus attrayants. Alors on craque et on ne sait pas trop quoi faire de l’ancien. Nous vous confions aujourd’hui quelques pistes à suivre.

Vieux smartphones : la vie après la mort

Il est vrai qu’une fois la carte SIM enlevée de nos anciens téléphones, on a tendance à les voir comme inutiles alors que ce n’est vraiment pas le cas. Il y a plusieurs utilisations plutôt intelligentes à en faire pour les garder dans la boucle. Alors avant même de penser à ça, le mieux est peut-être pour vous de le revendre à la boutique dans laquelle vous achèterez le neuf. Il existe des offres de reprise plutôt intéressantes chez Orange, SFR et Bouygues. Dans le cas contraire, autant lui offrir une nouvelle utilité.

Vous pouvez ainsi continuer à vous en servir d’appareil photo ou de caméscope. Parfois, le nouvel appareil n’a tout simplement pas un meilleur capteur. Votre enfant sera aussi ravi de pouvoir prendre des photos et d’apprendre les bases de la photographie… Il est possible également de vous en servir de console de jeu ou de liseuse. Ces activités sont extrêmement énergivores puisque l’écran est toujours allumé et vous pourrez ainsi épargner cette épreuve à votre nouveau téléphone. Vous vous éviterez alors d’user la batterie pour rien. Il y a de très bons jeux sur Android alors profitez-en ! Dans le même ordre d’idée, se servir de votre GPS ne demande aucune connexion Internet et mange beaucoup de batterie. Alors autant utiliser dans ce cas votre ancien smartphone. C’est légèrement moins précis sans la triangulation GSM, mais cela fonctionne quand même très bien… Mettez votre ancien appareil dans votre voiture et profitez de Google Maps/Android Auto ou de Waze. On l’oublie souvent mais vous pouvez également toujours utiliser votre appareil comme disque dur externe. Certains ont des capacités de 64, 128 voire 256 Go. Ce n’est pas énorme lorsqu’on compare ces capacités à celles des clés USB ou des disques durs modernes, mais cela peut par exemple faire office de sauvegarde pour vos photos. L’avantage c’est qu’un smartphone dispose d’un écran et surtout d’une capacité partage d’écran : retrouvez le bonheur des « soirées diapos » des années 80 !

Et si vous voulez vraiment vous en débarrasser, vous avez également la possibilité de le recycler. Un petit geste pour la nature…