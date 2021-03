Comment faire des selfies sans toucher votre smartphone ?

Les selfies c’est le truc tendance de ces dernières années. Pendant les vacances au bord de la mer, à la montagne, dans sa voiture ou lors d’un rendez-vous galant avec sa future dulcinée. Toutes les occasions sont devenues bonnes pour en faire.

Alors lorsqu’on est tout seul dans le cadre ou deux, ça ne pose pas trop de problèmes. Pour les selfies de groupe, mieux vaut à moins de connaître quelques astuces avoir le bras long. On vous dit aujourd’hui comment faire des selfies (réussis) sans vous faire une élongation du bras.

Lors d’un réveillon, un repas de famille, en vacances ou à la salle de sport, les selfies font désormais partie intégrante de notre quotidien. Avec leur démocratisation au fil des années, les constructeurs d’accessoires mobiles ont sorti un tas de gadgets permettant de faciliter cet exercice de style parfois périlleux. Les selfies sticks en sont le meilleur exemple.

Ils permettent de prendre un selfie à distance pour avoir un cadre élargi. Oui mais (parce qu’il y a toujours un « mais »), ils ont l’inconvénient de faire apparaître la fameuse tige sur vos photos. Alors si vous être un expert en retouche photo et savez éliminer cet intrus pas très sexy de votre cliché c’est tant mieux. Pour les autres, (notamment belle-maman) d’autres solutions faciles à mettre en pratique existent.

En utilisant le retardateur de votre appareil photo

La première solution, pour des selfies réussis et notamment la plus facile à mettre en œuvre consiste à utiliser le retardateur de l’appareil photo de votre smartphone ou tablette. Si vous avez un appareil récent (pas un 3310 bien sûr), cette option est présente à 99% dans les paramètres de votre application photo. Après avoir placé votre smartphone sur une surface plane et vérifié que tout le monde rentre dans le cadre (oubliez pas belle-maman), il suffit tout simplement de choisir l’intervalle à laquelle vous souhaitez que votre selfie se déclenche et le tour est joué !

Par commande vocale (Ok Google !)

L’autre solution consiste à faire appel à l’assistant vocal Google. Dites simplement « Ok Google, prends-moi un selfie » et il se chargera de prendre le selfie pour vous.

Pratique, mais si vous placez votre appareil à une grande distance vous serez peut-être contraint à élever la voix pour que Google vous entende. Si vous êtes par exemple dans une bibliothèque ou un restaurant, la première méthode reste donc la plus appropriée.

En passant par les commandes gestuelles

Enfin, la troisième et dernière méthode pour prendre des selfies sans toucher votre smartphone est d’utiliser les fonctionnalités avancées que l’on trouve sur certains smartphones.

Chez Samsung par exemple, dans les paramètres de l’application photo, on retrouve une option qui permet la prise de photo en montrant la paume de votre main ou bien encore, à l’image de ce que propose l’assistant vocal Google, une autre option pour prendre des selfies par la voix en prononçant « Sourire« , « Patate », « Capturer » ou bien même « Prendre une photo » et « Enregistrer une vidéo » pour commencer à enregistrer une vidéo.

On retrouve notamment cette option sur la majorité des smartphones Huawei, Xiaomi et Motorola pour ne citer qu’eux. Nous vous invitons donc à fouiller dans les paramètres de l’appareil photo ou les paramètres généraux de ces derniers. Si vous ne la voyez pas, c’est qu’elle n’existe pas. Vous devrez alors vous contenter d’utiliser les deux méthodes que l’on a précédemment détaillées dans ce petit tuto. Et si vous voulez d’autres astuces concernant la photo, nous avons fait deux articles très intéressants ici et là.