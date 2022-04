AnyMP4 TransMate : logiciel de transfert de fichiers pour iOS, Android et Windows

Vous êtes à la recherche d’une application permettant de gérer et de transfert des données entre vos différents appareils (iOS, Android et ordinateur) et ce de façon intelligente et simple ? Alors, AnyMP4 TransMate est justement le logiciel qu’il vous faut…

AnyMP4 TransMate allie à la fois professionnalisme et simplicité en permettant de gérer vos fichiers entre vos divers appareils iOS, et Android et même vers votre ordinateur à l’aide d’un câble USB ou d’une connexion WiFi. En effet, lorsqu’il s’agit de transférer les fichiers du téléphone vers PC et vice versa, il existe plusieurs protocoles de transfert.

Le MTP (Multimedia Transfer Protocol) est un protocole de transfert multimédia introduit par Microsoft et conçu pour les périphériques de stockage intelligents tels que les smartphones et les lecteurs audio numériques. Il est entièrement compatible avec le protocole de transfert d’image (PTP). MTP permet la synchronisation des fichiers entre les appareils portables et les ordinateurs.

Le Bluetooth est une technologie sans fil à courte portée utilisée pour échanger des données entre des appareils fixes et mobiles sur de courtes distances à l’aide d’ondes radio UHF dans les bandes ISM, de 2.402 à 2.48 GHz. Le débit et transfert de fichiers par Bluetooth est faible et les appareils doivent être très proches pour que le transfert soit rapide. Ce protocole est de moins en moins utilisé pour le transfert de données, cédant ainsi la place au WiFi. Il existe maintenant plusieurs logiciels de gestion et de transfert de fichiers entre appareils mobiles et ordinateur basés sur le WiFi. C’est le cas du logiciel de gestion et de transfert de données TransMate qui permet de transférer les fichiers entre plusieurs appareils par WiFi et permet de bénéficier d’un débit de transfert dix fois supérieur à celui du Bluetooth.

AnyMP4 TransMate est un utilitaire performant capable de superviser le flux de données des téléphones iPhone et Android pour transférer, modifier, déplacer ou supprimer facilement les fichiers du téléphone sur ordinateur. Il propose plusieurs fonctionnalités :

Le transfert des fichiers entre iOS, Android et PC ! Ce logiciel est un pont efficace de données pour les systèmes iOS, Android et pour PC. Il permet la migration des fichiers entre iPhone/iPad, Android et PC de façon rapide et en toute sécurité, soit par liaison WiFi ou par un câble USB.

La synchronisation des fichiers iOS. TransMate est un moyen qui permet d’assurer la commutation simple et efficace des données entre iPhone, iPad et iPod. Que ce soit la sauvegarde d’images d’iPad sur iPhone, la copie de vos musiques de l’iPhone vers iPod ou encore l’envoi des contacts de l’iPhone vers l’iPod.

La possibilité de transférer, supprimer, déplacer ou modifier les données autant sur iPhone que sur Android à partir du PC. AnyMP4 TransMate vous permet de changer, modifier ou dupliquer efficacement vos différents fichiers iOS sans avoir recours à iTunes ou au gestionnaire de fichiers.

La conversion des images au format HEIC en fichier image courant comme le JPEG et le PNG.

La création des sonneries MP3/M4R. Si vous souhaitez créer facilement des sonneries pour votre iPhone/Android, ce logiciel répond à vos attentes et permet en plus de les déplacer directement sur votre téléphone portable sans outils supplémentaires.

La sauvegarde est et la restauration des contacts. TransMate rend possible la sauvegarde chiffrée et sécurisée de tous vos contacts téléphoniques et rend impossible leur ouverture via d’autres outils. Lors de la restauration, il est conseillé d’extraire la sauvegarde et de la restaurer sur votre téléphone.

Guide de transfert de fichier du téléphone vers PC avec AnyMP4 TransMate

Avant de commencer, vous devez télécharger l’application TransMate à partir du site officiel et l’installer sur votre PC. Pour commencer le transfert de données, vous devez connecter votre téléphone au logiciel. Pour cela, vous avez deux modes de connexion : soit par câble USB, ou par WiFi. Les méthodes de connexion sont les mêmes pour Android et iPhone/iPad.

Si vous optez pour la connexion sans fil, vous devez remplir les deux conditions suivantes :

Installer l’application MobieSync sur votre téléphone à partir de Play Store ou App Store

Connecter vos deux appareils sur un même réseau WiFi

Une fois ces conditions remplies, ouvrez l’application MobieSync et scannez le QR code affiché sur l’interface du logiciel. La connexion devrait s’établir après cela. Si vous rencontrez des difficultés de connexion, suivez les instructions suivantes :

Vérifiez que vos données mobiles sont fermées et que votre téléphone est connecté au même WiFi que le PC (Le PC peut être connecté au routeur et le WiFi au point d’accès du routeur),

Déconnectez les VPN du téléphone et du PC, le cas échéant,

Vérifiez que l’application n’est pas bloquée dans le pare-feu,

Utilisez un autre réseau

La connexion d’Android par câble USB est simple et rapide, pour la connexion des appareils iOS par câble USB, rassurez-vous d’avoir la dernière version d’iTunes installée.

Si vous avez les difficultés de connexion, essayez de :

Déverrouiller le téléphone et reconnecter le câble

Changer le mode de connexion en mode Transfert de fichier ou MTP (Android uniquement)

Changer de port USB ou le câble USB

Mettre iTunes à jour (iOS uniquement)

Une fois le téléphone connecté, la gestion de fichiers est simple. Il suffit d’utiliser les boutons correspondant pour copier, déplacer et supprimer les fichiers. Vous pouvez même connecter un deuxième téléphone. Cette option permet aussi le transfert de fichiers d’un téléphone vers un autre comme transférer des fichiers d’Android vers iPhone.

Conclusion

En définitive, nous pouvons dire que le logiciel AnyMP4 TransMate est une solution indiquée pour tout besoin de transfert de fichiers sur iPhone, Android ou PC. C’est une application simple, efficace et multitâche qui permet entre autres la synchronisation des systèmes iOS, Android et Windows, la suppression ou duplication de différents fichiers ou encore la conversion des images au format HEIC vers les fichiers images courants.