Android : Comment dormir comme un bébé avec le « Mode Coucher » ?

Dormir non loin de son téléphone peut être risqué. Nous ne parlons pas des ondes qui peuvent perturber le sommeil, mais de toutes les nuisances relatives aux sons et à la lumière. Même en mettant votre appareil en mode silencieux la nuit, il suffit qu’une notification se déclenche pour allumer l’écran. N’oublions pas non plus les potes alcoolisés qui appellent tout leur répertoire à 3 heures du matin. Il reste la possibilité d’éteindre l’appareil, mais on risque alors de rater un appel important.

Bonne nuit les petits !

Depuis Android 10, le système a ajouté un Mode Coucher dont les fonctionnalités varient légèrement, mais dont le but est le même : dormir tranquillement sans pour autant être sourd aux situations d’urgence. Avec le nouvel Android 13, ce Mode Coucher est bien plus pratique et complet. Il permet de diminuer la luminosité de l’écran et fait passer votre téléphone en mode silencieux. Vous recevrez cependant les appels de votre liste de favoris et les appels importants (les personnes qui appellent 3 fois en moins de 15 minutes). Voyons comment mettre ça en place…

Paramétrer le mode Coucher sur Android 13

1/ Le Mode Coucher

Direction les Paramètres puis Bien-être numérique et contrôle parental et enfin Mode Coucher. Ici vous verrez un bouton Activer maintenant pour le mettre en place manuellement. Le problème c’est qu’on peut oublier de l’activer, mais aussi de le désactiver…

2/ La même routine…

Dans Routine Heure du coucher, vous pouvez faire en sorte d’activer le Mode Coucher de telle heure à telle heure lorsque l’appareil est en charge (de 21h à 8h par défaut). On peut aussi utiliser la programmation pour faire ses réglages en fonction du jour de la semaine. Vous pouvez par exemple ne pas activer le Mode Coucher les jours où vous êtes d’astreinte.

3/ Personnaliser

Dans Personnaliser, il est possible d’activer le mode Ne pas déranger en même temps que le Mode Coucher. De cette manière, les alarmes seront audibles, mais aussi les appels de vos numéros favoris ou des gens qui appellent plusieurs fois en quelques minutes. Désactiver le mode Coucher à la prochaine alarme permet de désactiver le mode lorsque votre réveil sonne par exemple.

4/ Le comportement de l’écran

Dans Option d’écran à l’heure du coucher, vous allez pouvoir choisir le comportement de l’écran : Nuance de gris, Désactiver le Always On, Diminuer la luminosité du fond d’écran ou activer le Thème sombre.