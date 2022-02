Android : comment bloquer le ciblage publicitaire de votre smartphone ?

Le projet Privacy Sandbox de Google ne sera opérationnel qu’en 2023. Ce système qui permettra de renforcer la confidentialité des données des utilisateurs en limitant leur partage avec des applications tierces est prometteur, mais il est d’ores et déjà possible de limiter les fuites. On vous explique tout…

Google va mettre le holà sur le partage des données personnelles à des tiers dans le cadre de sa Privacy Sandbox. Pour faire simple, la société américaine n’utilisera plus de numéros d’identification publicitaire et limitera les échanges de données entre applications. Le but est d’éviter que n’importe que puisse accéder à vos centres d’intérêt pour vous proposer de la publicité ciblée. On se rappelle que Facebook avait moyennement aimé ce changement en 2020 lorsque Apple avait décidé de faire de même sur iOS 14. Et effectivement, moins de publicités ciblées c’est moins d’argent pour les annonceurs. Le problème c’est que ce projet Sandbox ne verra le jour en version bêta qu’à la fin de l’année. On peut donc compter sur un déploiement courant 2023 sur nos chers smartphones sous Android.

Comment supprimer l’ID publicitaire dès aujourd’hui

En attendant, vous pouvez quand même faire quelque chose pour éviter ces publicités ciblées. Vous en aurez quand même, mais vous aurez moins l’impression d’être « pisté ». Il n’y a rien de plus pénible que de voir des réclames pour des raquettes lorsqu’on a cherché le club de tennis le plus proche de chez soi…

Il est possible de désactiver à la main cet identifiant unique. Dans les versions antérieures à Android 12, allez dans Paramètres > Google > Annonces > Désactiver personnalisation des annonces. Vous verrez alors ce message suivant :

« Vous verrez toujours des annonces, mais elles ne seront peut-être pas basées sur vos centres d’intérêt.

Sachez que si vous videz le cache, le paramètre de désactivation sera perdu »

Mais pour ces versions d’Android, l’identifiant ne sera pas effacé, mais pas désactivé. Il faudra attendre le mois d’avril pour que ce soit possible de le mettre sur la touche. Pour les utilisateurs d’Android 12, c’est différent ! Si vous avez la chance d’avoir un mobile avec cet OS, il faudra allez dans Paramètres > Confidentialité > Annonces > Supprimer l’identifiant publicitaire. Dans ce cas de figure, on vous préviendra quand même que « Votre ID publicitaire sera supprimée, mais les applis peuvent avoir leurs propres paramètres ». Bref, « si vous avez des pubs pour des couches après la naissance de votre petit dernier, promis ce sera pas de notre faute ! »