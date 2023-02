Android : 5 astuces pour accélérer votre vieux téléphone

Même s’il est un peu vieux, il est possible par quelques réglages et mises à jour de donner un sérieux coup de jeune à votre téléphone.

Le nombre de modèles de smartphone disponibles sur le marché dépasse l’entendement. Y en a pour tous les goûts et toutes les bourses mais cette opulence sert surtout à une chose : vous faire penser que vous devez en permanence en acheter un nouveau ! Et parfois, devant la lenteur de votre téléphone, vous vous dîtes qu’il est peut-être temps de repasser à la caisse. Avant de craquer, voici quelques astuces pour redonner une deuxième vie à votre cher compagnon de vie.

1 – Supprimez les applications que vous n’utilisez pas

Si vous regardez en effet les applications installées sur votre téléphone, vous vous rendrez vite compte qu’il y en a certaines que vous n’avez pas utilisées depuis des mois. Parfois simplement parce que leur utilité a disparu, comme certains jeux par exemple. Dans ces cas-là, n’hésitez pas à les supprimer de votre smartphone. Plus vous aurez de la place sur la mémoire, plus votre appareil fonctionnera vite.

2 – Utilisez des versions « lite »

Toujours du côté des applications, vous pouvez télécharger des versions lite, plus légères donc qui demanderont moins de ressources à votre smartphone pour fonctionner. Ces versions alternatives existent par exemple pour Facebook ou Messenger.

3 – Libérez de l’espace

On télécharge souvent des tonnes de fichiers sur nos téléphones sans toujours s’en rendre compte. N’hésitez pas à aller faire un tour dans l’application « Files » de votre téléphone pour voir ce qui se trouve sur votre mémoire flash. Vous y découvrirez probablement des photos, vidéos et autres PDF qui ne servent à rien et qui, pourtant, prennent de la place. À vous de faire un peu de ménage.

4 – Factory Reset (Configuration d’usine)

Pour vraiment repartir du meilleur pied possible, vous pouvez faire un redémarrage à zéro en réinitialisant votre appareil. En gros, vous effacez tout et vous restaurez l’appareil dans sa configuration d’usine. Faites bien une sauvegarde de vos fichiers avant tout car ils finiront écrasés.

5 – Mise à jour et launcher plus léger

On le répète toute l’année mais les mises à jour de l’OS Android sont importantes pour corriger les bugs et améliorer les processus de vos téléphones. Et si vous vous sentez prêt à l’expérience, vous pouvez également choisir un launcher d’application plus léger que celui de base. Evie Launcher nous semble le choix le plus judicieux si vous souhaitez améliorer les performances et la rapidité de votre téléphone.