5 astuces pour protéger ses données sous Android

La protection des données sur nos smartphones est de plus en plus compliquée, même s’il existe des astuces simples pour la fortifier.

Nous faisons de plus en plus de choses sur nos téléphones et il est donc logique d’y entrer de plus en plus d’informations personnelles. Nos données de navigation sont hélas récupérées par Google et autres vampires qui n’en finissent plus de nous cibler en suivant. En quelques clics, il est pourtant assez aisé de rendre la pêche plus compliquée, voire impossible.

Android : arrêtez de me suivre !

1 : La première chose à faire est de se rendre dans les paramètres et l’onglet « Confidentialité ». Là, à vous de faire votre sauce par rapport à ce que vous voulez partager ou pas. Nous vous recommandons de faire un tour dans « Commandes relatives à l’activité », « Annonces » et « Historique des positions Google ». C’est ici que vous laissez le plus d’informations à notre cher Google.

2 : Ensuite, vous pouvez interdire la traque de votre position. Pour cela, toujours dans l’onglet « Confidentialité », rendez-vous dans « Gestionnaire d’autorisations », puis dans « Position ». Vous découvrirez alors quelles applications ont accès à cette dernière. À vous de changer ces autorisations à votre guise.

3 : Vous pouvez également éteindre les sauvegardes sur Google Drive. Pour cela, allez dans « Paramètres »-> « Système »-> « Sauvegarde » et personnalisez votre expérience.

4 : Vous pouvez également supprimer les anciennes données déjà collectées. Allez sur myactivity.google.com, ouvrez le menu en haut à gauche et sélectionnez Supprimer l’activité… Sur cette même page, il est aussi possible de demander à Google d’arrêter de suivre certaines de vos activités : historique YouTube, positions, activité dur le Web…

5 : Enfin, vous pouvez utiliser des applications tierces qui ne sont pas estampillées du sigle « Google ». Il existe en effet des alternatives à Maps, Chrome et même YouTube comme nous vous l’expliquions ici. Maps Me vous guidera où vous voulez… DuckDuckGo et Firefox Focus ne vous suivront nulle part et vous leur en serez probablement bien reconnaissant.

La vie sans Google, oui, c’est possible ! Tant pis pour les publicités ciblées !