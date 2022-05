5 astuces pour économiser la batterie de votre smartphone

Au départ, les téléphones portables ne servaient qu’à une seule chose : téléphoner. La batterie tenait presque une semaine et c’était le bonheur. Et puis sont apparus les smartphones et tout à coup, ils étaient entre nos mains du matin jusqu’au soir. Ils sont notre télé, nous servent à faire nos courses, à commander nos repas, à s’informer, à communiquer par message et parfois même…à téléphoner ! Les écrans devenant de plus en plus grands et la connexion internet permanente, ce sont nos batteries qui sont mises à rude épreuve et nous n’avons qu’une peur : se retrouver à vide ! Il existe néanmoins quelques astuces à connaître pour en prolonger l’utilisation. Attention, ces manipulation ont été dans les menus d’un Android 12 sur un Google Pixel 3, mais vous trouverez des options similaires sur tous les Android à partir de la version 9.

Réglez la Luminosité adaptative

Vous avez parfois mis votre luminosité à fond parce que vous étiez dans un environnement très éclairé et vous pouvez ainsi oublier de le redescendre. Pour éviter cet écueil, vous pouvez utiliser la fonction de luminosité adaptative. Ainsi, grâce à un capteur spécifique, la luminosité de votre écran se règlera automatiquement selon les conditions d’éclairage naturelles du lieu où vous vous trouvez. Pour cela, rendez-vous dans Paramètres>Écran>Luminosité adaptative et activez l’option.

Optez pour la batterie adaptative

Dans le même ordre d’idée d’économie automatique, les téléphones modernes sous Android proposent la fonction de batterie adaptative. Elle permet d’analyser le comportement de votre smartphone et des applications qu’il utilise. Si certaines sont trop énergivores en arrière-plan, elle va par exemple les fermer. Pour la mettre en route, allez dans Paramètres>Batterie>Préférences adaptatives et activez-la.

Vous trouverez ici aussi l’option Économiseur de batterie qui active directement le thème sombre, désactive des effets visuels, des fonctionnalités et des connexions réseaux. Enfin, l’ultra économiseur de batterie va même jusqu’à éteindre le WiFi et coupe toutes les options énergivores.

Désactivez le GPS le plus possible

S’il y a bien une fonction qui ponctionne lourdement votre batterie, c’est bien celle qui consiste à utiliser votre appareil comme un GPS. Si vous êtes dans votre voiture, votre smartphone branché en USB, vous éviterez le pire, mais autrement, attendez-vous à voir votre appareil s’affaiblir à vue d’œil ! Faites donc bien attention à désactiver la localisation et le GPS dès que vous n’en avez pas l’utilité et vous éviterez les mauvaises surprises. Pour cela, regardez dès le départ quelles sont les applications installées qui l’utilisent. Pour cela, suivez ce chemin Paramètres>Localisation et désactivez Utiliser la position.

Si vous voulez filtrer les applis à qui vous en donnez l’autorisation, allez sur la même page dans Autorisations de géolocalisation. Là, vous découvrirez la liste de celles qui l’utilisent parfois. Cliquez sur celle à laquelle vous voulez restreindre l’accès et choisissez Ne pas autoriser.

Utilisez le Dark Mode

Non, nous ne vous demandons pas ici de passer du côté obscur de la force, mais plutôt d’activer le mode sombre qui est proposé à tous ceux qui possèdent un smartphone fort d’un écran OLED (ou AMOLED). Cette technologie permet de faire en sorte que la couleur noir affiché sur votre écran le soit par le biais de pixels éteints. Allez pour cela dans Paramètres>Écran et activer Thème sombre.

Une option que l’on trouve maintenant intégrée à de nombreuses applications, comme Facebook par exemple.

Surveillez les appli qui consomment le plus

Certaines applications consomment plus de batterie que d’autres et vous pouvez les découvrir en allant dans Paramètres>Batterie>Utilisation de la batterie. Là, vous découvrirez donc la liste des applis les plus gourmandes. En cliquant sur chacune d’elles, vous pourrez ainsi en gérer l’utilisation entre Sans restriction, Optimisée ou Limitée.

Tout ceci est un peu fastidieux, mais une fois que vous l’aurez fait, vous aurez enfin un téléphone qui sera réellement optimisé niveau batterie selon vos propres et véritables besoins.