Zone Téléchargement : découvrez la nouvelle adresse « officielle » du site !

Créé en 2010, Zone Téléchargement est un site qui répertorie des liens de téléchargement de fichiers de tout type. Soutenu par une grosse communauté de fans, il est régulièrement dans le top des sites les plus visités de France. Néanmoins, avec des liens menant un peu trop souvent vers des contenus illégaux (musique, film,…), il se retrouve régulièrement dans l’œil de la justice. S’en suivent alors des blocages de son adresse. Cela amène à chaque fois à l’apparition de nombreux clones malfaisants qui proposent surtout des fichiers vérolés gonflés en virus. Si vous ne voulez pas tomber sous le coup d’une arnaque, nous vous dévoilons la dernière adresse officielle du site d’origine.

« Mon nom est Téléchargement, Zone Téléchargement ! »

Zone Téléchargement semble avoir encore plus de vies qu’un chat puisque le voilà en effet renaître sous une nouvelle identité. Après une « .ws » ou « .cam », l’adresse que vous devrez suivre pour ouvrir le site est :

www.zone-telechargement.bond

Pour l’instant, le site est accessible sans avoir à changer vos DNS : profitez-en. Jusqu’à quand cette adresse survivra-t-elle à la justice ? Difficile à dire mais nous savons que le site a une capacité hors du commun à renaître de ses cendres : le site a en effet été « désactivé » en 2016, 2017 et avril 2022. Notez que les comptes utilisateurs sont toujours dans la base de données, vous aurez donc accès aux informations déjà enregistrées et vous pourrez utiliser vos anciens identifiants. À cause du changement d’URL, l’accès ne sera pas automatique, il faudra aller chercher votre sésame depuis votre gestionnaire mots de passe. Encore une fois, méfiez-vous des contrefaçons (LOL).

Quant à ceux qui utilisent ses services, une bonne idée serait peut-être d’utiliser un VPN. Certes les VPN sont plutôt destinés à se protéger d’HADOPI (qui reste aveugle au « Direct Download »), mais si vous deviez continuer de traîner sur des sites de la sorte, autant bien sécuriser sa connexion…