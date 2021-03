Zelda Breath of The Wild : une nouvelle extension gratuite !

Alors que les fans attendent de pied ferme la sortie de Zelda Breath of The Wild 2, des fans travaillent actuellement sur une extension majeure à destination de la version Wii U du titre via émulateur. Connaissant Nintendo, les mises en demeure ne devraient pas tarder à arriver…

Zelda Breath of The Wild (Zelda BOW) fait partie des meilleurs jeux de la Nintendo Switch. 4 ans après sa sortie, les fans attendent désormais de pied ferme le prochain opus de la saga culte, à savoir Zelda Breath of The Wild 2. Alors que l’on pensait avoir des nouvelles du titre lors du Nintendo Direct du 17 février 2021, Nintendo nous a fait un mauvais coup en annonçant simplement le portage HD de Zelda Skyward Sword sur Switch. Aucune info sur Zelda BOW 2 malheureusement.

Qu’à cela ne tienne, certains fans sont bien déterminés à faire vivre le premier opus jusqu’au lancement du second volet. En effet, un groupe de fans amoureux du titre travaillent actuellement sur une extension ambitieuse de Zelda BOW baptisée Second Wind. Avec ce DLC, les développeurs indépendants de Waikuteru compte ajouter au jeu pas moins de 8 nouvelles zones et 15 missions secondaires inédites, sans oublier de nouvelles armes, des boss, des marchands et PNJ et de ennemis et animaux. Il faudra bien sûr utiliser un émulateur comme Cemu et patcher un ISO de BOW pour profiter de cette extension sur son PC.

« Second Wind est un DLC gratuit de grande ampleur pour Breath of the Wild. Il comprend des tonnes de nouveaux contenus, y compris des quêtes, armes, PNJ et ennemis. Il revisite des contenus existants comme les sanctuaires et ajoute de nouveaux mécaniques de gameplay, notamment au niveau du crafting et apporte de nombreuses améliorations au jeu de base. Visitez de nouvelles zones, participez à des défis de taille et bien plus dans ce projet qui rassemble pas moins de 50 personnes ! », écrivent les développeurs dans une vidéo de présentation.

Un projet ambitieux… qui risque bien de ne pas voir le jour

Si vous êtes curieux, les équipes de Waikutera viennent de publier sur YouTube une vidéo de gameplay de huit minutes, dans laquelle on peut apercevoir quelques unes des nouveautés introduites sur Second Wind. On peut notamment voir en action les nouveaux élixirs concoctés par les développeurs, qui vous permettent par exemple de bénéficier d’une meilleure régénération de santé et d’endurance. Le « Fairy Tonic » vous redonnera quant à lui pas moins de 15 cœurs de santé. De quoi se remettre sur pied facilement lors d’un affrontement difficile comme on peut le voir dans la vidéo.

On espère dans tous les cas que le projet arrivera à son terme. Seulement, Nintendo n’aime pas vraiment que l’on travaille sur ses jeux sans autorisation, que l’on soit fans ou non. Il y a de fortes chances que les avocats de Big N interviennent pour exiger l’arrêt du projet pour violation des droits d’auteur. Le constructeur est malheureusement coutumier de ce genre de pratiques. On se souvient par exemple de Pokémon Uranium, une version indépendante et prometteuse de Pokémon réalisé par un fan, qui a dû être retiré du Web après des menaces de poursuites judiciaires émises par Nintendo.

