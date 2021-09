YouTube Vanced : un YouTube Premium sans pub, gratuit et sans limite

Vous en avez marre des pubs sur « YouTube » ? On vous explique comment installer « YouTube Vanced » qui vous en débarrassera, en plus de vous offrir des fonctionnalités habituellement disponibles seulement sur la version payante.

Difficile à notre époque de se passer de YouTube. Que ce soit pour regarder un clip, une bande-annonce ou des vielles images d’un match de basket entre les Bulls et les Knicks de 1992 (« OK boomer » ; NDLR), il est compliqué de ne pas trouver son bonheur sur la plateforme propriété de Google depuis 2006. Sauf qu’en 2021, se servir de YouTube sur son téléphone portable est devenu un véritable cauchemar. Chaque vidéo est en effet précédée de plusieurs publicités que l’on ne peut hélas pas zapper. On peut parfois les ignorer au bout de 5 secondes, mais ce n’est pas toujours le cas. Alors quand vous enchaînez 10 vidéos à la suite, vous avez plus l’impression de regarder TF1 qu’autre chose.

La solution à ça s’appelle YouTube Premium qui fait disparaître comme par magie les réclames en échange d’un abonnement mensuel de 11,99€. Cela vous permet également d’accéder au service YouTube Music, qui est un peu la réponse du géant américain à Spotify. Un nouvel abonnement, YouTube Lite, est en ce moment en phase de test partout en Europe (sauf en France…). Il se contentera de supprimer les publicités pour 6,99 €. Même moins élevée, cette somme n’est quand même pas négligeable, surtout quand l’on sait qu’il existe un moyen de tout avoir gratuitement avec YouTube Vanced.

Version alternative pirate

YouTube Vanced est en effet une application alternative non-officielle de YouTube qui propose nativement et gratuitement la plupart des particularités de la version payante. Tout ce qui est publicités a donc déjà la très bonne idée de disparaître. Vous pourrez également avoir droit à l’incrustation en mode vignette sur votre écran de téléphone de la vidéo que vous regardez. Vous pourrez donc faire autre chose sur votre smartphone tout en continuant le visionnage.

Très pratique quand vous écoutez de la musique, il vous sera également possible d’écouter le son de la vidéo même si votre écran est éteint. De quoi bien économiser la batterie de votre fidèle compagnon. Enfin, vous aurez également accès à la version alternative gratuite de YouTube Music. Vous pourrez même, si vous le souhaitez, vous connecter avec votre compte Gmail et retrouver vos favoris et vos abonnements comme sur l’application officielle. Seul le téléchargement de vidéos et de musiques n’est pas possible sur les versions Vanced, mais c’est un moindre mal.

Comme vous pouvez vous en douter, YouTube Vanced n’est pas disponible sur le Play Store mais on vous explique où le trouver et comment l’installer.

À la demande

Il serait en effet suicidaire de la part de Google de laisser pignon sur rue sur son marché à une application qui lui fait perdre de l’argent. Néanmoins, YouTube Vanced est très facile à trouver et à même son site internet officiel sur lequel nous vous invitons à aller : https://vancedapp.com/.

Arrivé sur la page, vous allez tout d’abord devoir télécharger et installer Vanced Manager.

Une fois ceci fait, ouvrez-le et appuyez d’abord sur la case « Vanced microG » qui l’installera sur votre smartphone. Ensuite, la même chose doit être faite sur la case « YouTube Vanced » pour l’installer. Vous aurez alors le choix de configurer plusieurs paramètres, du choix de la langue en passant par le mode sombre. Il faudra faire de même pour « YouTube Music Vanced ».

En quelques clics, vous venez donc, entre autres, de dire au revoir à toute la publicité présente sur YouTube ! Elle est pas belle la vie ? (Pour vous, hein, pas pour les créateurs à qui vous venez de couper les revenus et qui vont devoir revendre leurs enfants parce qu’ils ne peuvent plus les nourrir.)