YouTube face à l’invasion du soft porn et du racolage coquin !

YouTube l’a toujours crié haut et fort : Non, il n’y aura jamais de pornographie dans les vidéos qui sont proposées par la plateforme. Alors, depuis, on a appris que la nudité était tolérée si elle ne faisait pas l’objet d’une pratique sexuelle réelle. C’est par exemple le cas avec les vidéos proposant du naked yoga. Mais pour le reste, il faudra trouver une alternative pour assouvir sa soif de contenus pour adultes. Néanmoins, depuis quelques mois, le service de streaming a vu apparaître une nouvelle sorte de contenu problématique que l’on pourrait qualifier de soft porn.

Le soft porn pourrait être vu comme une version allégée de la pornographie. Les actes sexuels sont simulés et l’accent est surtout mis sur la sensualité. Tout ce qui est vêtements peut être réduit au strict minimum, ce qui n’enfreint en rien le règlement mis en place par YouTube. La diffusion des vidéos est donc tout à fait possible. La plateforme voit cependant d’un mauvais œil l’arrivée depuis quelques mois de personnes qui se servent de cette zone grise pour appâter les spectateurs vers des sites moins regardant comme Only Fans et les autres du même genre.

ICYMI:

This goes for anyone with a youtube channel:

You are no longer allowed to say poopy words and if you've said any poopy words in ANY of your past videos, BEFORE this rule, you may be demonetized, deleted, and disengaged from your audience. But you CAN put up softporn. pic.twitter.com/akOin584C0

— Phoenix_Everlast (@__PhoenixIsHere) January 29, 2023