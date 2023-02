YouTube : ce gros remplacement qui va tout changer en 2023

Elle est à la tête de la plateforme vidéo de Google depuis 9 ans. C’est en 2014 que Susan Wojcicky prend les commandes de YouTube, transformant le site en une pierre angulaire de l’univers Google. En 2022, la marque génère 30 milliards de dollars en revenus publicitaires.

Pour la petite histoire, son aventure avec la marque commence aux tout débuts du moteur de recherche. C’est elle qui loue le garage à Larry Page et Sergey Brin qui, selon la légende, leur permettra de développer leur solution.

Si de nombreux commentaires éthiques peuvent être faits sur Google, d’un point de vue économique, l’entreprise est une réussite. Susan Wojcicky est à l’origine de nombreuses métamorphoses de YouTube (Premium, Music, Live…) mais aussi de Google dans son ensemble. Elle a notamment participé à la création de Google AdSense, la régie publicitaire du groupe Alphabet.

Après neuf années productives, la directrice de YouTube a donc annoncé se retirer de son poste. D’après ses dires, il s’agit de prendre plus de temps pour sa famille et pour elle-même.

Today, after nearly 25 years at @Google, I’m stepping back to start a new chapter. I'm inspired every day by creators around the world who bring people together on @YouTube. It's been an honor to have a front row seat to this incredible community. https://t.co/063sYalPzX

— Susan Wojcicki (@SusanWojcicki) February 16, 2023