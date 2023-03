YouTube : attention, cette fonction devient payante !

YouTube est le leader du streaming en ligne depuis bien longtemps et risque de le rester pour quelques décennies. Le service se rémunère avec la publicité diffusée dans ces vidéos et, aujourd’hui, abuse un peu sur la fréquence des apparitions. Certains programmes deviennent même difficilement visionnables à cause de ça. Les réclames vous gênent ? YouTube a la réponse toute faite au problème : prenez un abonnement Premium et elles disparaîtront comme par magie pour à peine 11,99 €/mois ! Pour ce prix, vous pouvez même télécharger les vidéos et avoir accès à YouTube Music en illimité. L’offre est, quand on y pense et si on passe beaucoup de temps sur la plateforme, pas si cher que ça. Le souci c’est que cela vient s’ajouter aux tarifs des abonnement Netflix, Amazon Prime, VPN, Xbox Game Pass, etc. Ceux qui ont connu le YouTube des débuts avec peu de publicités sont de surcroît peu enclin à payer pour revenir en 2010. Alors, pour donner envie d’y souscrire, une nouvelle fonctionnalité est maintenant disponible.

YouTube Premium a la (comp-)pression

Certains abonnés Premium se sont en effet rendu compte que du nouveau était disponible sur YouTube. Ils ont ainsi droit de visionner des vidéos en 1080p sans compression avec un meilleur bitrate. Ce qui n’est pas le cas pour le commun des mortels. D’habitude, ce genre de contenu est très compressé et la qualité s’en ressent. Aujourd’hui, vous pouvez profiter de la meilleure version des programmes quand elle est disponible. Il vous faudra bien sûr une connexion adéquate pour suivre le débit demandé par ce genre de streaming HD.

YouTube will now make you pay to get “premium 1080p” resolution… what the actual hell? Fuck this. Fuck that. They lowered the bitrate for normal 1080p to try and get you to buy premium…so you’re paying for videos to look the way they did 3 days ago before this change. WTF??? pic.twitter.com/PjS763g6ai — Palpamemes (@PalpamemesYT) February 22, 2023

Si la qualité des vidéos n’est pas vraiment ce qui vous ferait craquer pour un compte Premium mais que vous êtes tout de même sur les nerfs à cause des publicités, deux solutions existent. La première se nomme AdBlock qui les bloquera tout simplement. La deuxième est Newpipe, une application qui mime YouTube et en débloque les fonctions premium. Vous la voulez ? On vous explique comment l’installer ici.